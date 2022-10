“Vergis je niet, ze is geen seut. Ze wéét wat ze wil”: intimi onthullen hoe prinses Elisabeth écht is

Royalty Ghislaine Maxwell zegt dat foto van prins Andrew en Virginia Giuffre nep is: “Zijn zo’n 50 zaken verkeerd aan”

De wereldberoemde foto van prins Andrew (62) en Virginia Giuffre (39) kwam zo’n elf jaar geleden aan het licht, maar ondertussen zou Ghislaine Maxwell (60) alsnog van gedachten veranderd zijn over de echtheid van het beeld. In een interview, vanuit de gevangenis, met ‘The Mail On Sunday’ zei Maxwell dat de foto in kwestie nep is. “We krijgen een vertekend beeld van de realiteit te zien.”

17 oktober