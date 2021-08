Vergeten ondergrondse tunnels en geheime boodschappen in het keverplafond: Koninklijk Paleis van Brussel geeft geheimen prijs

Royalty Dochter van prins Harry en Meghan Markle toegevoegd op site Buckingham Palace

27 juli Op maandagochtend raakte het nieuws bekend dat baby Lilibet nog altijd geen plaats gekregen had in de officiële troonopvolging, maar daar is ondertussen verandering in gekomen. De naam van het dochtertje van prins Harry (36) en Meghan Markle (39) staat nu op de achtste plaats in de lijst, vlak achter haar broertje Archie (2).