Vergeeft zij het overspel? Spaanse prinses Cristina laat echtgenoot Iñaki plots overvliegen naar Zwitserland

RoyaltyGeeft prinses Cristina van Spanje (56) haar man dan toch weer een kans? Iñaki Urdangarin (54) werd onlangs betrapt op overspel, maar zou nu naar Genève gevlogen zijn om bij Cristina te zijn. Daarvoor kreeg hij zelfs de toestemming van de gevangenis waar hij zich normaal moet melden vanwege zijn fraudeschandaal, al zou het inmiddels eerder een kwestie van noodzaak zijn. “Hij is in een diepe depressie gestort en moet tot rust komen bij zijn eigen vrouw”, klinkt het over Iñaki. Maar wil prinses Cristina haar overspelige echtgenoot wel in de buurt?