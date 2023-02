Verdwenen van sociale media en al maand niet meer gezien: Noorwegen maakt zich zorgen om prinses Mette-Marit

Royalty “Heel Zweden ziet hem als een klein kind”: koning Carl Gustaf is na 50 jaar op de troon nog altijd onpopulair

De Zweedse koning Carl Gustaf (76) heeft zijn gouden jubileumjaar ingezet met een staatsieportret en een reeks postzegels. Veel meer valt er niet te verwachten. De man was altijd al bekender vanwege zijn voorliefde voor snelle auto’s en vrouwen dan om zijn staatsmanschap, en ook nu nog blijft hij de blunders aaneenrijgen. In ‘Dag Allemaal’ gaat royaltyjournalist Erlend Hamerlijnck dieper in op alle hoogte- en dieptepunten: “De Zweedse geheime dienst Säpo slaagde er lang in om z’n ergste bokkensprongen verborgen te houden voor het publiek.”

