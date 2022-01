Verborgen boodschappen in het plafond en een militair complex onder de grond: achter de schermen van het Koninklijk Paleis van Brussel

Royalty Britse krant Mail On Sunday publiceert excuses aan Meghan Markle

De Britse krant The Mail On Sunday is dan toch over de brug gekomen met hun verplichte excuses aan hertogin Meghan Markle (40). Nadat Meghan een rechtszaak tegen hen won rond inbreuk op haar privacy, had de krant geen andere keuze meer.

27 december