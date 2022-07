Veiligheid in gevaar? Prins Harry en Meghan Markle twee keer doelwit van indringers op 12 dagen tijd

RoyaltySinds ze afscheid namen van hun koninklijke taken verhuisden prins Harry (37) en Meghan Markle (40) naar een miljoenenvilla in het Californische Montecito. Ze wonen er met hun zoon Archie (3) en dochter Lilibet (1), maar de beveiliging blijkt niet waterdicht te zijn. In de afgelopen 14 maanden werd er bij de politie al zes keer melding gemaakt van incidenten.

Onlangs ging het inbraakalarm zelfs twee keer af binnen een periode van 12 dagen, zo kwam ‘The Sun’ te weten. Uit gegevens van de politie van Santa Barbara blijkt dat agenten zich op 19 mei van dit jaar - op de huwelijksverjaardag van Harry en Meghan - om 17.44 uur naar het huis van het koppel begaven vanwege een indringer. Iets wat ze op 31 mei om 15.21 uur opnieuw deden, amper enkele uren voordat Harry en Meghan op het vliegtuig richting het Verenigd Koninkrijk stapten voor het jubileum van de Queen. Harry, Meghan en hun twee kinderen waren dus hoogstwaarschijnlijk nog thuis toen het incident zich voordeed.

De beide oproepen in mei werden geregistreerd als “indringers”, “eigendomscriminaliteit” en “in verdachte omstandigheden”. Er werd echter geen melding gemaakt van effectieve diefstal of stalkers. De incidenten kunnen wel verklaren waarom prins Harry zo vreest voor zijn veiligheid: de prins kreeg onlangs groen licht om het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan te klagen, nadat hij claimde dat hij zich niet meer veilig voelde in het VK, omdat hij er geen persoonlijke beveiliging meer krijgt. Toen Harry en Meghan nog werkende royals waren, was dat één van de privileges waarop ze konden rekenen.

Ondertussen hebben Harry en Meghan volgens ‘The Sun’ contact opgenomen met Christopher Sanchez, de voormalige lijfwacht van ex-president Barack Obama, en Alberto Alvarez, de gewezen veiligheidschef van Michael Jackson. Zij zouden de veiligheid van het koppel en hun gezin nu moeten garanderen.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat het misloopt met de beveiliging: in december 2020 drong een man tweemaal binnen in het huis van Harry en Meghan. De eerste keer was op kerstavond, waarna hij er met een waarschuwing van de politie vanaf kwan. Maar dat had kennelijk weinig effect, want op 26 december verscheen de man al opnieuw bij het huis. Toen is hij opgepakt. Maar ook deze keren werd er melding gemaakt van incidenten:

- Op 9 april 2021 werd de politie om 2.52 uur opgeroepen, maar hun interventie werd weer afgeblazen omdat er uiteindelijk “geen hulp nodig was”.

- Op 1 januari 2022, om 1.43 uur, ging het alarm af en werd er een patrouillewagen gestuurd. Het is niet duidelijk of Harry en Meghan toen aanwezig waren om oudejaarsavond te vieren. In het rapport staat dat het alarm “per ongeluk” geactiveerd werd.

- Op 8 april werd de politie om 10.41 uur opgeroepen, maar de melding werd “doorgestuurd was naar een andere instantie”. Het is niet geweten om welke instantie het ging.

- Op 8 juni, om 13.17 uur, ging het alarm opnieuw af, maar de politie is uiteindelijk niet ter plaatse verschenen.

