Veertig minuten vertraging, maar prinses Elisabeth en koningin Mathilde stralen tijdens werkbezoek in Egypte

RoyaltyKoningin Mathilde (50) en kroonprinses Elisabeth (21) zijn begonnen aan hun driedaags werkbezoek aan Egypte. In de hoofdstad Caïro openden ze dinsdagnamiddag een tentoonstelling over koningin Elisabeth, de betovergrootmoeder naar wie de troonopvolgster werd vernoemd. Weliswaar met een vertraging van veertig minuten.

De tentoonstelling ‘1923–2023: Koningin Elisabeth van België in Egypte’ brengt hommage aan de echtgenote van koning Albert I, die gepassioneerd was door het land van de piramides en de farao’s. Directe aanleiding is de 100ste verjaardag van het bezoek van de vorstin en haar oudste zoon, toenmalig kroonprins en latere koning Leopold III. Zij waren in februari 1923 aanwezig bij de opening van de grafkamer van Toetanchamon, wat beschouwd wordt als de belangrijkste archeologische ontdekking van de 20ste eeuw.

Mathilde droeg volgens de website ‘Garderobe Royale’ een witte jurk van modehuis Natan, Elisabeth koos dan weer voor een felroze ensemble.

De passie van koningin Elisabeth (1876–1965) werd al op jonge leeftijd opgewekt. In 1891 - ze was 15 jaar - bezocht ze het land voor het eerst met haar tante en meter keizerin Elisabeth van Oostenrijk, de legendarische Sisi. Later maakte ze twee reizen met haar echtgenoot koning Albert I. In 1911 brachten ze een privévakantie door in Egypte en in 1930 gingen ze er op staatsbezoek. Maar haar meest legendarische bezoek was dus dat van 1923.

De expo loopt een maand lang in paleis Empain in Caïro, dat werd gebouwd in opdracht van de Belgische baron Édouard Empain (1852-1929). Die industrieel had een passie voor Egypte. Hij moderniseerde mee het land en liet de stadswijk Heliopolis in Caïro aanleggen. Daar ligt ook het naar hem vernoemde paleis. Empain is voorts internationaal bekend als de man die de metro van Parijs aanlegde.

Mathilde en Elisabeth vliegen dinsdagavond vanuit Caïro door naar Luxor. Daar bezoeken ze woensdag onder meer het graf van Toetanchamon, in de voetsporen van koningin Elisabeth. Hun driedaags werkbezoek wordt een hommage aan de betovergrootmoeder naar wie kroonprinses Elisabeth trouwens is vernoemd.

