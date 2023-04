Veel muziek en dans, maar prinses Alexia is afwezig: zo vieren de Nederlandse royals Koningsdag

Waar is prinses Alexia?

Prinses Alexia is vandaag niet aanwezig tijdens de vieringen. Dat heeft te maken met examens die de prinses heeft: de 17-jarige prinses gaat naar school en woont in Wales. Alexia is de middelste dochter van het koningspaar. Ze zit op het United World College of the Atlantic, waar ze sinds september opgaat voor haar Internationaal Baccalaureaat. Alexia is tweede in de lijn van de troonopvolging na haar zus Amalia. Vorig jaar was ze overigens wel aanwezig op Koningsdag. Toen vierde de Nederlandse koninklijke familie in Maastricht.