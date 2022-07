Veel kritiek op prins George die kostuum moest dragen ondanks de hittegolf, maar waarom was dat zo?

RoyaltyDe kleine prins George (8) mocht vorig weekend voor het eerst mee naar Wimbledon. Daar woonde hij de finale bij in helse temperaturen, want het VK wordt momenteel getroffen door een hittegolf. Het was een pijnlijk zicht: het jonge prinsje in maatpak met das, puffend en hijgend. “Dit zou je zelfs een hond niet aandoen”, klinkt het op sociale media. Waarom moest George het dan wel doorstaan?

Net als zijn vader kwam George opdagen in een net kostuum, compleet met vest en stropdas. Het jongetje had het zichtbaar warm. Aanwezige fotografen konden vastleggen hoe hij regelmatig zijn hoofd afveegde met zijn mouw. Hij zou volgens verschillende getuigen ook tegen zijn moeder, Kate Middleton, gezegd hebben dat het “veel te warm” was. Zij gaf hem af en toe een grijze beker om uit te drinken. Voor George was het één van zijn eerste publieke uitstapjes als royal, nadat hij eerder al mee mocht naar het WK voetbal. Hij is een grote sportfan en ervaart de uitjes meestal als leuk, maar dit keer heeft hij duidelijk ook afgezien.

“Als ze daar een hond drie uur in de vlakke zon hadden laten zitten, was het kot te klein geweest”, schrijft iemand op Twitter. “Hoe zielig voor de jonge prins. Hij is acht, geef die jongen een t-shirt!” Iemand anders gaat nog een stapje verder: “Kan je je inbeelden wat voor heisa er zou zijn ontstaan als dit Archie was geweest? Meghan Markle zou ongetwijfeld beschuldigd worden van poging tot moord.”

Ook al zijn het royals, de beslissing om George in kostuum te hullen kwam niet van Kate en papa prins William zelf. Het heeft te maken met de strenge regels van het evenement. De organisatie vraagt dat iedereen die plaatsneemt in de VIP-box, vlak naast het speelveld, zeer formeel gekleed is. Voor mannen betekent dat een kostuum - jawel - mét stropdas. Wie denkt dat men wel eens een uitzondering zou kunnen maken bij extreme temperaturen, denkt verkeerd.

Zelfs mama Kate Middleton kwam onder vuur te liggen omdat ze op sommige foto’s te zien is met een hoed. Die gebruikte ze om zich te beschermen tegen de brandende zon. Ook dat gaat in tegen het protocol van Wimbledon. “In de VIP-box mag je geen hoeden dragen”, klinkt het. “Als je de regels niet kunt volgen, moet je maar ergens anders gaan zitten.” Anderen vinden het dan weer normaal: “Het was ruim boven de dertig graden, dit was een uitzondering waard. Voor je het weet heb je een zonneslag te pakken.”

