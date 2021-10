Veel aandacht voor de outfit van prins William en Kate tijdens Earthshot Prize-evenement

Op sociale media regende het reacties van volgers, vooral over het groene fluwelen jasje dat de prins droeg, gecombineerd met een zwarte coltrui en broek. Het kledingstuk is van het merk Reiss en werd al eerder door William gedragen tijdens een liefdadigheidsgala in 2019. “Oh my God, William! Hij kan zo de nieuwe James Bond spelen in deze outfit”, schrijft een fan. Een ander zegt: “Dit is zijn beste look ooit, hij is koninklijk op een moderne manier. Catherine is ook weer prachtig als altijd, maar wat mij betreft, heeft William vanavond de ‘fashion battle’ gewonnen.”

Kate droeg een jurk van Alexander McQueen uit 2011, waarmee ze net als William duurzaamheid wilde promoten. Koninklijke fans zijn er sowieso zeer over te spreken dat de hertogin vaak verschijnt in eerder gedragen kleding.

Volledig scherm Ed Sheeran trad ook op. © Photo News

Lijstje beroemdheden

De vijf te verdelen milieu-awards werden uitgereikt door meerdere beroemdheden, onder wie Liverpool-voetballer Mo Salah en actrice Emma Thompson. Ook Kate reikte een van de prijzen uit. Verder waren er optredens van Coldplay, Yemi Alade, Shawn Mendes en Ed Sheeran.

Volledig scherm Zangeres Yemi Alade met Emma Thompson . © Photo News

In een videoboodschap keek William terug naar de eerste twintig jaar van deze eeuw. “We leven in een tijd die bepalend is voor het lot van de mensheid”, zei hij. “Wat we nu doen of nalaten te doen is beslissend voor de komende duizend jaar van onze planeet.”

Volgens William is alles nog niet verloren. De mensheid heeft al eerder in de geschiedenis bewezen “het onoplosbare op te lossen”, zei hij. Bovendien zijn veel van de antwoorden op de klimaatproblematiek al beschikbaar. “Maar we hebben iedereen nodig. Alleen samen kunnen we onze planeet herstellen. Het is aan ons om de toekomst is te bepalen. En als we ons er echt voor inzetten, is niets onmogelijk”, voegde de prins eraan toe.

Het is de bedoeling dat de Earthshot Prize de komende tien jaar een jaarlijks evenement wordt waarbij vijf projecten ieder 1 miljoen pond (1,20 miljoen euro) ontvangen om hun project vorm te kunnen blijven geven. Dit jaar gingen de geldprijzen naar de stad Milaan, die veel doet om voedselverspilling tegen te gaan. Ook een project om koraalriffen in Australië te restaureren viel in de prijzen. Costa Rica won dan weer vanwege het herstellen van de bossen in het land. Volgend jaar organiseren de Verenigde Staten de uitreiking van de Earthshot Prize. Dat maakte prins William zelf aan het eind van het programma bekend.

Lees ook