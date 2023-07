Vandaag zou ze 62 zijn geworden. Zo vierde prinses Diana haar laatste verjaardag: “Al Williams klasgenootjes zongen voor haar”

Royalty “Koninklij­ke familie dwong Kate Middleton tot gruwelijke test om met prins William te trouwen”

Een nieuw boek over de Britse koninklijke familie bevat zeer onthullende details over de vroege stadia van de relatie tussen prins William (41) en prinses Kate (41). In ‘Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family’ beschrijft auteur Tom Quinn een “gruwelijke test” die Kate moest ondergaan voordat ze de bruid van prins William mocht worden.