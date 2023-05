Vandaag wordt koning Charles III officieel gekroond: Britten vieren monarchie met verlengd feestweekend

Acht maanden na het overlijden van Queen Elizabeth II, wordt Charles III vandaag officieel gekroond tot Britse koning. Het hele verlengde weekend staat in het Verenigd Koninkrijk in het teken van verschillende festiviteiten. Vandaag vindt de officiële kroningsceremonie plaats in Westminster Abbey, daags nadien staat een groots concert in Windsor op de planning.

KIJK. Londen maakt zich klaar voor de kroning van Charles

‘s Ochtends stappen de 74-jarige Charles en de 75-jarige koningin-gemalin Camilla bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt voor het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012. Van daaruit gaat de tocht, onder meer via The Mall en Parliament Square, naar Westminster Abbey, waar om 11uur lokale tijd (12 uur in België) de ceremonie begint. Charles is daarmee de veertigste vorst die in Westminster Abbey gekroond zal worden sinds 1066.

De plechtigheid, die ongeveer een uur duurt, zal worden voorgegaan door de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby en bestaat uit verschillende delen. Zo zal koning Charles III bij aanvang naast een speciale 700-jaar oude stoel, de Coronation Chair of Edward’s Chair, plaatsnemen, terwijl de aartsbisschop hem aan de aanwezigen voorstelt en zij “God Save the King” roepen. Vervolgens zal Charles zweren de Kerk van Engeland en de wet te handhaven. Dan mag de koning plaatsnemen op de kroningsstoel, waarna de bisschop hem zalft met heilige olie. Die zalving zal - net zoals bij de kroning van zijn moeder in 1953 - niet gefilmd worden en geldt als een privémoment.

Volledig scherm The Elizabeth Tower met de 'Big Ben' is feestelijk verlicht ter ere van de kroning van Charles III. © ANP / EPA

Nieuwe gebruiken

Nieuw bij deze kroning is dat de aartsbisschop “alle personen van goede wil uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de andere koninkrijken en territoria” zal oproepen om “eer te betuigen” aan Charles. Daarvoor zullen ze elk de woorden “Ik zweer dat ik oprechte trouw zal betuigen aan Uwe Majesteit en uw erfgenamen en opvolgers in overeenstemming met de wet. Zo helpe mij God” moeten herhalen.

Verder krijgt Charles verschillende Britse kroonjuwelen overhandigd, waaronder twee scepters, een met een kruis en een met een duif, die respectievelijk zijn wereldlijke en geestelijke macht symboliseren. Hij krijgt aan de rechterhand ook een speciale kroningsring. Vervolgens plaatst de aartbisschop de Sint-Edwardskroon, die in 1661 werd gemaakt, zowat 2,2 kilo weegt en 444 edelstenen telt, op het hoofd van de vorst. Camilla krijgt de Queen Mary’s Crown op het hoofd, die in 1911 gemaakt werd voor de Britse gemalin Mary van Teck.

KIJK. Hoe zal de kroning van koning Charles verlopen?

Voor het eerst zullen ook vrouwelijke bisschoppen aan de ceremonie deelnemen, net als vertegenwoordigers van niet-christelijke geloven. De koning zal ook hardop een gebed opzeggen, terwijl koningin-gemalin Camilla in het openbaar zal worden gezalfd. Nog een nieuwigheid is dat de teksten zullen worden voorgelezen in alle talen van het Verenigd Koninkrijk en dus ook in het Welsh, Schots Gaelic en Iers Gaelic.

Volledig scherm Royalisten kamperen in hartje Londen om een glimp van de koning op te vangen. © Getty Images

Op verzoek van Charles zal tijdens de ceremonie Grieks-Orthodoxe gespeeld worden, als eerbetoon aan zijn overleden vader prins Philip, die Griekse roots had. Verder worden twaalf muziekstukken gespeeld die persoonlijk door de vorst, een groot muziekliefhebber, werden besteld.

Componisten als Andrew Lloyd Webber en Antonio Pappano hebben speciaal voor de dienst twaalf nieuwe muziekstukken gemaakt. Het orkest speelt zes daarvan nog voordat Charles en Camilla aankomen bij de abdij. De andere stukken zijn tijdens de ceremonie te horen.

Ruim 2.000 genodigden

De ceremonie wordt bijgewoond door ruim 2.000 genodigden, onder meer familie, politici en staatshoofden van over de hele wereld. Ook koning Filip en koningin Mathilde wonen de plechtigheid bij, net zoals de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Opvallend is dat ook prins Harry aanwezig zal zijn tijdens de kroning, ondanks de verzuurde relatie met het Britse koningshuis. Zijn vrouw Meghan blijft wel thuis, samen met hun twee kinderen Archie en Lilibet. De Amerikaanse president Joe Biden woont de plechtigheid niet persoonlijk bij, maar vaardigt First Lady Jill Biden af.

Volledig scherm Koning Charles III begroet Mary, de Deense kroonprinses. © Photo News

Na de ceremonie mag Charles de massieve Sint-Edwardskroon inruilen voor een lichter exemplaar van 910 gram, de Keizerlijke Staatskroon. Samen met Camilla, die vanaf dan officieel koningin genoemd zal worden, keert Charles na de plechtigheid via ongeveer dezelfde route terug naar Buckingham Palace, dit keer in de iconische Gold State Coach, die gebouwd werd in 1762 en vorig jaar tijdens het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth voor het eerst in twintig jaar door Londen reed. Militairen van alle Gemenebest-staten zullen deelnemen aan de optocht, die volgens schatting 33 minuten zal duren. Op het paleis volgt dan, rond half vier 's middags Belgische tijd, een balkonmoment, waar het koningspaar zal wuiven naar aanwezigen, net als andere “werkende royals”, zoals kroonprins William en zijn vrouw Kate.

Lang weekend met feesten en evenementen

Tijdens het lange weekend van 5 tot en met 8 mei staan in het hele Verenigd Koninkrijk feesten en evenementen op het programma. Op zondag 7 mei wordt er opgeroepen om “coronation lunches” en straatfeesten te organiseren, waar de ‘Coronation Quiche’ wordt geserveerd. Dat gerecht werd persoonlijk door Charles en Camilla gekozen en Buckingham Palace deelde het recept ervan via sociale media. De Britse pubs doen ongetwijfeld gouden zaken tijdens het weekend, want de sector verwacht dat de troonsbestijging 350 miljoen pond extra in het laatje kan brengen, omgerekend zowat 392 miljoen euro.

Volledig scherm Royalisten op The Mall in Londen. © Getty Images

Zondagavond 7 mei vindt nog een ‘Coronation Concert’ plaats bij de oostvleugel van Windsor Castle, dat wordt bijgewoond door zowat 20.000 gasten. Onder meer ‘Take That’, Katy Perry, Lionel Richie en Andrea Bocelli zullen er optreden. Er zal die avond ook een speciaal ‘kroningskoor’ zijn in Windsor Castle. Onder het motto ‘Big Help’ worden mensen aangemoedigd om op maandag 8 mei informatie in te winnen over vrijwilligerswerk in hun gemeenschap. Ze krijgen daarvoor zelfs een dag vrij en hoeven dus niet te werken of naar school.

Demonstraties

De kroning zorgt niet bij iedereen voor feestvreugde. Zo blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Yougov dat 59 procent van de mensen in het Verenigd Koninkrijk “weinig of geen belangstelling” heeft voor het evenement, in Schotland is dat zelfs 74 procent. Antimonarchieclub Republic heeft ook al laten weten dat meer dan 1.350 mensen hebben toegezegd om deel te nemen aan een demonstratie tegen de monarchie op 6 mei, tijdens de kroningsceremonie. De demonstranten zijn van plan om gele T-shirts en borden te dragen om een “zee van geel” te vormen langs de route die de stoet met Charles zal afleggen. Ook zal de uitroep “Not my king” worden gebruikt. Het grootste deel van de demonstratie zal plaatsvinden bij Trafalgar Square.

Volledig scherm Antimonarchieclub Republic heeft ook al laten weten dat meer dan 1.350 mensen hebben toegezegd om deel te nemen aan een demonstratie tegen de monarchie op 6 mei, tijdens de kroningsceremonie. © Getty Images

Volledig scherm Koetsen en paarden tijdens een repetitie voor de kroningsceremonie in Hyde Park eerder deze week. © Photo News

Volledig scherm Royalisten op The Mall in Londen. © Getty Images

Volledig scherm Britse politieagenten staan bij doertuigen van buitenlandse staatshoofden en hun eigen motoren in hartje London. © Getty Images