Van ‘werkschuwe’ prins tot ‘genadeloze’ koning in spe: prins William viert 40ste verjaardag en is klaar voor de troon

Royalty 30 jaar geleden brak prinses Diana met elk protocol: “Ze keek aan tegen levenslan­ge straf van ongeluk”

‘Diana: Her True Story’, zo heette het boek waarin in juni 1992 voor het eerst explosieve onthullingen van Diana’s leven als royal naar buiten kwamen. Er werd gesproken over een eetstoornis, zelfmoordpogingen én voor het eerst viel de naam van Camilla Parker Bowles. Dat de prinses van Wales zélf achter al deze onthullingen zat, wist niemand tot na haar dood. Maar het boek wijzigde wereldwijd het aanzien van de Britse monarchie. Andrew Morton, de auteur en grote vertrouweling van de prinses, blikt nu terug op hun gedurfde plan: “Het was alsof ik toegelaten werd tot een ondergrondse kliek die een gevaarlijk geheim koesterde.”

26 mei