Van wereldleiders tot wetenschappers: koning Filip en koningin Mathilde ontmoeten invloedrijke personen tijdens WEF

RoyaltyKoning Filip en koningin Mathilde vertoeven in het Zwitserse Davos, waar ze het Wereld Economisch forum (WEF) bijwonen. Dat is een jaarlijkse bijeenkomst van internationale politici, CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, intellectuelen, journalisten en royals. Een ideale gelegenheid voor invloedrijke personen om elkaar te ontmoeten en wat bij te praten. En daar maakt ook ons vorstenpaar lustig gebruik van. Hieronder alvast een overzicht van hun meest opmerkelijke ontmoetingen.

Het Wereld Economisch Forum staat dit jaar in het thema van ‘Samenwerking in een gefragmenteerde wereld’. Volgens het koninklijk paleis ging het dinsdag van start met een officieel welkomstwoord van prof. Schwab en de president van Zwitserland, Alain Berset.

Verder deelde het koninklijk paleis op Twitter ook mee dat het programma van onze koning en koningin dinsdag in het thema stond van duurzame energie, democratie, de vergroening van de transportsector, social entrepreneurship en mentaal welzijn.

Bekijk hieronder met wie onze koning en koningin tot nu toe het genoegen hadden:

Tedros Adhanom Ghebreyesus is een Ethiopisch politicus die sinds 2017 de achtste directeur-generaal is van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op Twitter schrijft de man: “Verheugd om Hare Majesteit Koningin Mathilde van België te ontmoeten op het WEF. We bespraken onder meer de lopende inspanningen op het gebied van geestelijke gezondheid.”

Christine Madeleine Odette Lagarde is de voorzitster van de Europese Centrale Bank. Die functie vervult ze sinds november 2019. Voordien was zij de directrice van het Internationaal Monetair Fonds. Maar ook een Frans politica, advocate en gerenommeerd zakenvrouw. Ook zij schrijft op Twitter iets over onze vorst: “Ik had de eer Zijne Majesteit Koning Filip, Koning der Belgen, te ontmoeten tijdens mijn reis naar Davos. België heeft altijd een centrale plaats ingenomen in de Europese Unie, als een van de oprichters en als gastland van vele EU-instellingen.”

Koning Filip ontmoette ook Turks econoom en energie-expert Fatih Birol. In september 2015 werd Birol uitvoerend directeur van het Internationaal Energieagentschap. Over de ontmoeting met onze koning vertelt hij: “Vereerd om Zijne Majesteit Koning Filip van België te ontmoeten in Davos. Zo konden we wereldwijde energiemarkten en klimaatverandering bespreken.”

Masrour Barzani is een Koerdisch politicus. Hij werd in 2019 eerste minister van de Koerdische regio, een autonome regio in Irak. Op Twitter deelde Barzani niet enkel een foto maar ook een video van de ontmoeting met de Belgische leiders. In het bijgevoegde tekstje staat: “Blij om deel te nemen aan het Belgische gesprek over ‘Repowering Europe’s Industry’. Dat deed ik samen met Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde en de eerste minister Alexander De Croo.

Tijdens het forum ontmoette koning Filip ook Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dat is de president van de Democratische Republiek Congo. Op Twitter deelde de ambassade van België in de Democratische Republiek Congo: “Tijdens hun ontmoeting heeft koning Filip aan president Tshisekedi zijn deelneming betuigd na de dodelijke aanslag van afgelopen zondag in Kasindi.”

In de categorie ‘belangrijke ondernemers’, maakte onze koning ook kennis met Lars Stenqvist. Stenqvist is Vice President van Group Trucks Technology bij Volvo Group. Volgens het koninklijk paleis hadden hij en de koning een bilateraal gesprek over het feit dat Volvo Trucks Gent vanaf 2025 batterijmodules voor e-trucks zal produceren. Op Twitter schrijft Volvo Group zelf: “De koning is een groot voorstander van de vroege overgang van België naar duurzaam vervoer.”

Op het WEF zijn natuurlijk ook een heleboel intellectuelen aanwezig. Onder hen de Oostenrijkse ruimteonderzoeker en directeur-generaal van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), Josef Aschbacher. Over de ontmoeting met koning Filip schreef de wetenschapper: “Koning Filip is een groot liefhebber van de ruimtevaart en we bespraken de steeds sterkere rol van België in de strategische toekomst van de ruimtevaart in Europa. Ik was vereerd vandaag de tijd te hebben gehad met hem.”

