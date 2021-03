Van warme familiebanden tot koude oorlog: hoe is het ooit zo ver kunnen komen tussen Harry, Meghan en de koninklijke familie?

RoyaltyDe Britten staan aan de vooravond van een ongekende rel. Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) schieten vanavond met scherp op de koninklijke familie in een alles onthullend interview met Oprah Winfrey. Wie dacht dat de Megxit het hoogtepunt van rebellie was, valt straks ongetwijfeld van zijn stoel. Maar niet alleen de publieke opinie heeft zich tegen de jongste zoon van Diana gekeerd, ook zijn eigen familie ziet hem liever niet meer komen. Prins William en zijn broer waren vroegen twee handen op één buik, maar broederliefde werd broedermoord. Het favoriete kleinkind ligt nu met oma in koude oorlog: hoe is het ooit zover kon komen?

Een jaar na de Megxit zijn de gemoederen in Groot-Brittannië nog niet bekoeld. Harry en Meghan maken zich op om hun boekje open te doen bij Oprah Winfrey, en als we de eerste vrijgegeven beelden mogen geloven wordt het niet mals. “Het koningshuis houdt onwaarheden over ons in stand”, aldus Markle. “We zijn blij dat we éindelijk onze eigen beslissingen kunnen maken.” Dat zullen ze in de toekomst zeker moeten blijven doen, want het wordt steeds duidelijker dat het koppel er alleen voor staat. De Queen kan niet lachen met hun beslissing om zo’n interview de wereld in te sturen. Pas nog besloot ze om de titels en patronages van het paar permanent af te nemen. Bovendien liet ze weten dat ook zij de natie zal toespreken, precies op 7 maart, de dag dat het beruchte gesprek met Oprah zal worden uitgezonden. In een ongeziene natrap opende het paleis ook een onderzoek naar vermeend ‘pestgedrag’ van Meghan, die door enkele ex-werknemers beschuldigd wordt van wangedrag. Het begint verdacht veel weg te hebben van een een verhitte tennismatch waarbij iedereen zit te wachten om de bal genadeloos terug te slaan.

Kort samengevat: er is een heftige familievete aan de gang. Vreemd, gezien prins Harry vroeger erg close was met de koningin. “Hij zat vaak bij Elizabeth thuis”, weten paleismedewerkers. “Hij ging er op de koffie zo vaak hij de kans kreeg. Hij zag haar als zijn mentor, en stiekem was Harry zo’n beetje haar favoriete kleinkind. Vandaag ziet de situatie er heel anders uit. Haar hart is gebroken, zeker omdat de ze deur altijd voor hen op een kier had laten staan: ook al werd de Megxit een feit, Harry en Meghan bleven voor haar een deel van de familie. Dat Harry het haar nu zo moeilijk maakt, doet pijn. Niet alleen als monarch, maar ook als grootmoeder.”

Jong geleerd

Volledig scherm Harry haalde headlines met zijn Nazi-kostuum. © AFP

Om Harry’s frustratie met het koningshuis te begrijpen moeten we helemaal terug naar zijn tienerjaren. Want hoewel hij er toen al redelijk zeker van was dat hij nooit op de Britse troon zou zitten (een vooruitzicht dat zijn broer, William, wel had), moest hij alsnog braaf in het gareel lopen. Hij was immers een royal en hij had een reputatie om in ere te houden. Een moeilijke opgave voor de eerder rebelse Harry, die zich meer thuisvoelde in het leger dan in Buckingham Palace. Als tiener verzette hij zich tegen de ‘stiff upper lip’-mentaliteit door het bont te maken met zijn vrienden. Zo hield hij van uitgaan, vakanties en homeparties. Jammer genoeg werd hij ook door de paparazzi meermaals feestend en dronken gespot. Eén keer zelfs werd hij betrapt op een verkleedfeestje, waar hij een Nazikostuum droeg. Een schandaal dat hem tot op de dag van vandaag nog altijd achtervolgt. Zijn haat voor de Britse media is dus diepgeworteld. Bovendien zou hij volgens insiders wel degelijk geworsteld hebben met zijn rol binnen het koningshuis. Het cliché ‘the heir and the spare’ (de erfgenaam en de reserve) spookte rond in zijn hoofd: wat had Harry bij te dragen aan het grote plaatje? Hij voelde zich onbegrepen en onnuttig binnen de koninklijke familie. Een gevoel dat alleen maar sterker zou worden met de jaren.

Altijd en eeuwig Diana

Volledig scherm Prinses Diana, prins Harry, prins William en prins Charles. © AFP

Harry zelf geeft echter één duidelijke reden voor de Megxit, en ook die stamt uit zijn kindertijd. De dood van zijn moeder, prinses Diana, is een trauma dat hij nooit écht verwerkt heeft. “Ook William heeft het erg moeilijk gehad - en trouwens nog altijd - met het verlies van Diana”, aldus insiders. “Maar Harry was afhankelijk van haar op een manier die de andere royals nooit zullen begrijpen.” De prins ontkent dat niet, hij legt er zelfs nadruk op. In de eerste beelden van zijn interview met Oprah zien we hoe Meghan een diamanten armband van zijn moeder draagt. Bovendien heeft hij het meteen over haar wanneer Oprah hem naar zijn vertrek uit de monarchie vraagt: “Ik was gewoon erg bang dat de geschiedenis zich zou herhalen”, legt hij uit. “Ik ben erg blij dat ik hier vandaag kan zitten naast mijn vrouw. Het is moeilijk geweest, maar wij kunnen dit tenminste samen doorstaan. Om zoiets alleen te doen, zoals mijn moeder destijds, dat moet onmenselijk zijn geweest.” Die aanhoudende angstgevoelens omtrent het overlijden van zijn moeder haalde hij ook voor de Megxit al aan in interviews. “Diana zal altijd in zijn hoofd zitten”, gaat de insider verder. “En ze zal altijd aan de basis van zijn beweegredenen liggen.”

Breekpunt in broederliefde

Volledig scherm Harry en William komen vandaag veel minder goed met elkaar overweg. © AFP

Hoewel Harry zich vaak onbegrepen voelde binnen de koninklijke familie, had hij één grote steun en toeverlaat: zijn broer, William. De twee prinsen waren tot voor kort twee handen op één buik. Na de dood van hun moeder werden ze nog closer, omdat ze enkel elkaar hadden om op te leunen. Het olijke duo ging vaak samen op koninklijke bezoekjes, maar ook hun vrije tijd brachten ze steevast samen door. Of ze nu thuis rondhingen, samen naar de voetbal gingen of iets gingen drinken: als je de één zag, zag je de ander meestal ook. Zelfs toen Kate Middleton het stel kwam vervoegen veranderde er niets. Behalve dan dat er vanaf toen een onafscheidelijk driétal was.

Eens Meghan Markle op het toneel kwam, werden de spanningen echter opgevoerd. Harry was tot over zijn oren verliefd op de Amerikaanse actrice en wilde haar al snel ten huwelijk vragen. William had echter zijn bedenkingen bij de match. “Hij vroeg Harry of hij wel zeker van zijn stuk was”, weet een vriend van de prins. “Wat wist hij écht over Meghan en haar bedoelingen? Zou hij beter niet nog even wachten met een aanzoek en in plaats daarvan nog een tijdje blijven daten? Het was niet dat William iets tegen Meghan had, hij maakte zich gewoon zorgen over het tempo waarin die relatie zich voortzette. Hij maakte zich zorgen over Harry’s welzijn. Jammer genoeg nam Harry dat helemaal anders op. Hij werd razend en noemde zijn broer een hypocriet.” Sindsdien zou de band tussen de broers nooit meer hetzelfde zijn geweest. Achteraf raakte bovendien bekend dat ook Kate en Meghan op privévlak niet bepaald een goede verstandhouding hadden. “Het was al vrij snel duidelijk dat een vriendschap er niet in zat”, klinkt het. “Hun karakters waren totaal verschillend en ze hadden het moeilijk om raakvlakken te vinden.”

Volledig scherm Harry en William in betere tijden. © AFP

Heksenjacht

Uiteraard was er ook wel degelijk die factor van racisme en onverdraagzaamheid die de Britse media met zich meebracht. Wie de headlines over Kate Middleton en Meghan Markle met elkaar vergelijk kan er maar moeilijk omheen: Meghan werd inderdaad negatiever omschreven dan haar voorganger. De Britten vonden het maar vreemd; zo’n Amerikaanse, half zwarte vrouw die vroeger aan de bak kwam als actrice; plots een net iets té fotogenieke toevoeging aan het Britse koningshuis. Hoewel vooral de jonge medewerkers van Buckingham Palace aanvankelijk enthousiast waren over de ‘frisse wind’ die Meghan mogelijks met zich mee kon brengen, draaide het helemaal anders uit. Al vanaf het begin wezen polls uit dat de publieke opinie tegen haar was, en dat werd er na verloop van tijd alleen maar slechter op. Van haar uitspraken tot haar schoenen en de manier waarop ze haar haren droeg: Meghan deed altijd wel iéts verkeerd. Tot Harry langzaam maar zeker moest concluderen dat zijn vrouw waarschijnlijk nooit iets goéds zou kunnen doen in de ogen van de tabloids. En ja, vanaf het prille begin zag hij al de gelijkenissen met het leven van zijn moeder. “Meghan had verwacht dat de Britse pers positief zou zijn over haar, zoals ze dat gewoon was in Amerika, waar ze al bekend was van het tv-programma ‘Suits’”, aldus royalty-watchers. “Het was een grote verrassing voor haar dat ze plots zo door het stof werd gehaald, en het beviel haar voor geen meter.”

Stilte voor de storm

Volledig scherm Meghan en Harry tijdens hun huwelijk. © AFP

De hardnekkige roddels gingen even liggen in de aanloop naar hun huwelijk. ‘Gij zult geen kwaad spreken over een bruid’, zo verklaren media-experts het fenomeen. Hoewel er hier en daar werd gesuggereerd dat Meghan een heuse ‘bridezilla’ was, lag de focus vooral op het ‘sprookjeshuwelijk’ tussen een prins en een gewoon meisje uit de States. De meest begeerlijke vrijgezel van het land had eindelijk zijn partner gevonden. Uiteraard was het ook een mooi plaatje: Meghan in haar zorgvuldig uitgekozen, zedige witte jurk, op de trappen van de kerk. ‘Na regen komt zonneschijn’, klonk het enthousiast onder Meghans fans, maar zij waren natuurlijk even vergeten dat het in Londen bijna altijd regent...

Stoelendans

Volledig scherm Frogmore cottage © RV

Geplaagd door hun steeds moeilijkere relatie met de royals én het volk, zochten Harry en Meghan afstand van alles en iedereen. Hun aanvankelijke appartement in één van de vleugels van het koninklijke paleis viel niet in de smaak. Misschien wel omdat er te veel strubbelingen waren met hun buren: William en Kate? Destijds wisten we het nog niet, maar hun verhuis naar het meer afgelegen Frogmore Cottage zou de eerste van vele locatieveranderingen worden voor het koppel. De cottage zorgde voor veel controverse, want Harry en Meghan lieten het pand renoveren voor 2,7 miljoen euro aan geld dat via de belastingbetaler kwam. Na hun vertrek naar Californië en het neerleggen van hun koninklijke titels betaalde het koppel daarom uit eigen zak de verbouwingen terug.

Mama Meghan

Volledig scherm Archie was hun laatste geheime wapen. © REUTERS

De geboorte van Archie in 2019 was voor het team van Harry en Meghan de laatste hoop om de publieke opinie te doen keren. Meghan nam haar zoontje overal mee naartoe en werd geprofileerd als ‘de perfecte mama’. Jammer genoeg mocht zelfs dat niet baten, want in plaats daarvan bleef de pers maar zeuren over ‘protocolbreuken’ en het ‘aan hun laars lappen van tradities’. Meghan koos er namelijk voor om niet met haar baby te poseren op de trappen van het ziekenhuis, zoals dat de gewoonte is bij Britse royals. In plaats daarvan hield ze de geboorte zo lang mogelijk geheim en koos ze ervoor om Archie pas op een later moment aan het publiek te tonen. Zelfs ‘Archie’, de naam van het kindje, kon op heel wat kritiek rekenen: “Dit is géén koninklijke naam.”

Megxit

Volledig scherm Harry en Meghan zeiden vaarwel tegen het VK. © AFP

Hier is al veel inkt over gevloeid, maar de Megxit blijft natuurlijk het ultieme breekpunt tussen Harry, Meghan en de koninklijke familie. Het koppel liet weten “een stapje terug te zetten in de hoop financieel afhankelijk te worden”. In een mum van tijd pakten ze hun koffers en trokken ze naar Canada, op dat moment nog een veilige keuze omdat hun nieuwe villa zich officieel nog op Brits grondgebied bevond. Toch werd het eerste protest van het koningshuis toen al zichtbaar: de koningin kreeg in de smiezen dat het koppel van plan was om ‘Sussex Royal’ als merknaam te gebruiken. Daarmee zouden ze goede doelen uitbaten, maar ook merchandise verkopen. Mag niet, zo vond Elizabeth, want als je uit de monarchie stapt, dan mag je ook geen gebruik meer maken van het woord ‘royal’. Met andere woorden: ‘Op onze kap mag je geen geld verdienen’. Meghan was zo kwaad dat dit verbod werd opgelegd, dat ze een advocaat contacteerde om te onderzoeken of Elizabeth ook wettelijk een poot had om op te staan. Dat bleek wel degelijk zo te zijn, en het koppel verloor de eerste veldslag. De oorlog, daarentegen, was nog maar net begonnen.

Volledig scherm Harry en Meghan leken gelukkiger dan ooit tijdens hun allerlaatste opdracht als ‘echte’ royals. © AFP

Van proefperiode naar permanent vertrek

Volledig scherm Harry is niet langer de beschermheer van de Invictus Games. © AFP

Fast forward naar februari dit jaar: het moment waarop Harry en Meghan bekendmaakten dat ze permanent uit de monarchie zouden stappen. De proefperiode was hen dan ook prima bevallen: het koppel kocht een mooi optrekje in het chique Montecito in LA en sloot miljoenendeals met Netflix en Instagram. Financieel onafhankelijk zijn ze dus zeker. Bovendien vonden ze een nieuwe naam voor hun merk: Archewell, gebaseerd op de naam van hun zoontje.

Geen probleem, aldus Elizabeth, maar dan moesten ze wel al hun koninklijke titels en patronages met onmiddellijke ingang opgeven. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat Harry geen beschermheer meer is van de Invictus Games - tot grote spijt van zowel de prins als de organisatie zelf - en dat hij zijn militaire titels moest inleveren. Hun patronages zullen door de Queen opnieuw verdeeld worden onder andere, werkende leden van de koninklijke familie.

Het koppel had het liever anders gezien, maar ging toch akkoord met de regeling. Op papier dan toch, want in het beruchte interview met Oprah, dat kort daarvoor door de twee werd aangekondigd, zullen ze vast en zeker hun gal spuwen over deze gang van zaken.

Volledig scherm Harry moest zijn militaire titels opgeven na zijn vertrek uit de monarchie. © AFP

Impulsief interview

De aanspreking ‘zijne koninklijke hoogheid’ zal hij niet missen. Maar Harry, die zichzelf pas echt ontdekte tijdens zijn tijd bij het leger, vond het niet bepaald eerlijk dat hij zijn militaire titels moest opgeven. Gekrenkt in zijn trots deed hij impulsieve dingen. Zoals toezeggen op een ludiek, maar schokkend interview met James Corden van ‘The Late Late Show’, waarin hij zijn leven als royal ‘onmenselijk’ noemde. Bovendien beweerde hij dat de controversiële Netflix-reeks ‘The Crown’ wel degelijk een realistisch beeld van de koninklijke familie toont, iets wat het paleis steeds met klem ontkende. Om het af te maken legde hij samen met Corden ook nog eens een militair parcours af. Een duidelijke boodschap: ‘Je kan me mijn titels afpakken, maar als puntje bij paaltje komt ben ik nog steeds een prins, en nog steeds een militair.’

Onherstelbare breuk

Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle op de bank bij Oprah. © talpa

Dat brengt ons tot vandaag, op de vooravond van wat zonder twijfel het meest explosieve interview in de geschiedenis van het Britse koningshuis wordt. “It’s on!”, zo luiden de headlines in de Britse kranten. Of vrij vertaald: “De strijd gaat beginnen.” Dat ze ooit zoiets zouden schrijven over de monarchie in plaats van over het voetbal, hadden ze ondanks hun heksenjacht op Markle zelf nooit verwacht. “Dit kan alle kanten opgaan”, aldus lichaamstaal-expert Bruce Durham, die de trailers voor het interview aandachtig bekeek. “Ik zie veel woede in de houding van Meghan, dus er zijn duidelijk veel frustraties die op haar lever liggen. De enige vraag is hoe ver ze zal gaan om die te uiten. Het zou best kunnen dat er na maandag voorgoed een breuk tussen Harry, Meghan en de rest van de royals zal ontstaan. Eén ding is zeker: de relatie tussen haar en zijn familie zal hierna nooit meer hetzelfde zijn.”

LEES OOK

Volledig scherm De Britse media zijn duidelijk: “It’s on!” © REUTERS