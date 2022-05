Van vrije opvoeding tot notoire controledrang: zo groot is de invloed van de Europese royals op hun dochters

Royalty Spanje maakt zich zorgen om 15-jarige prinses Leonor: “Prinses Alexia heeft slechte invloed op haar”

De gelekte beelden waarop een schaars geklede prinses Alexia (16) te zien is tijdens een studentenfeestje in Wales, werden in alle uithoeken van Europa bekeken. Maar vooral in Spanje gingen heel wat wenkbrauwen de hoogte in. ‘Hun’ prinses Leonor (15) zit immers in dezelfde klas als Alexia, en haar opleiding was al niet onbesproken bij het volk. Hoe reageren koning Felipe (53) en koningin Letizia (49) op de vriendschap van hun dochter met de Nederlandse prinses?

