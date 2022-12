Van tijdelijk staakt het vuren tot vernietigende documentaire: dit was het jaar van Harry en Meghan

Toen op 8 september een onheilspellend bericht over de gezondheid van de vorstin werd vrijgegeven door het paleis, ging alles heel snel. De meeste senior royals - op Charles en Anne na - geraakten niet meer op tijd in het Schotse Balmoral om afscheid te nemen van de koningin. De meest opvallende afwezige was prins Harry, die veel later dan de andere royals pas arriveerde in het kasteel. Zónder zijn echtgenote, en dat was blijkbaar op vraag van prins - op dat moment al een paar uur lang koning - Charles himself. Harry zou aanvankelijk samen met zijn familieleden op een privéjet richting Schotland stappen. Hij en Meghan waren namelijk toevallig in het land op dat moment. Maar hij weigerde op te stappen zonder zijn vrouw, waardoor hij uiteindelijk pas in Balmoral arriveerde nadat het nieuws over het overlijden van Elizabeth al openbaar was gemaakt.

Tijdens de rest van de rouwperiode werd het er voor Harry niet veel beter op. Hij voelde zich het buitenbeentje in zijn eigen familie. Hij weigerde om samen te eten met Charles en William, op de avond van Elizabeths overlijden. En ook tijdens de begrafenis hing er duidelijk een kil sfeertje tussen Harry en zijn broer.

De dood van de Queen maakte het Britse volk echter milder. Harry en Meghan werden even oprecht gecondoleerd als William en Kate. Meghan werd zelfs overladen met bloemen, en kreeg knuffels van omstaanders.

KIJK. Harry en Meghan samen met Willam en Kate aan Windsor Castle

Harry kondigt zijn memoires aan

Het staakt het vuren duurde echter niet lang. Harry maakte bekend dat hij zijn memoires, getiteld ‘Spare’ ofwel ‘de reserve’, begin volgend jaar zal lanceren. Als we mogen verdergaan op alles wat het koppel in het verleden al heeft gezegd over de koninklijke familie, is de conclusie dat Harry ook dit keer weer bikkelhard zal zijn voor de royals. Het paleis wacht af wat hij zal schrijven, maar probeert nu al plannen te smeden om de mogelijke gevolgen tegen te gaan.

Documentaire op Netflix

Nog voor de memoires kregen we de documentaire voorgeschoteld. Harry en Meghan lieten zich van hun beste kant zien in ‘Harry & Meghan’, hun eigen programma op Netflix. Opvallend was dat er met geen goed woord over de royals gesproken werd. Vooral prins William werd het doelwit. Meghan en Harry zijn zelfs in tranen te zien, omdat ze naar eigen zeggen zo getraumatiseerd waren door hun ervaringen in het paleis.

KIJK. De trailer van ‘Harry & Meghan' op Netflix.

Maar de prins en zijn vrouw bleven zelf niet buiten schot. Hun voormalige personeelsleden bundelden hun krachten en stapten naar de pers. Daar beschuldigden ze het echtpaar van ‘pestgedrag’ en noemden ze hen ‘de slechtste bazen ooit’. “Meghan belde me zelfs in het midden van de nacht”, klonk het.

Intussen is het wonden likken geblazen in Buckingham Palace. De koninklijke familie kan niet rechtstreeks reageren op de aanvallen van Harry en Meghan, dat doen ze immers nooit. Maar toch vinden ze subtiele manieren om hun ongenoegen over de uitspraken te uiten, en om eenheid te tonen in tijdens van crisis.

