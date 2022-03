Van staatsgeheim tot ‘prinses’ van de rode loper: Jazmin Grace Grimaldi vecht voor plekje in de schijnwerpers

Wie ‘de dochter van Albert van Monaco’ zegt, denkt aan het prinsesje Gabriella (7). Maar Gabriella heeft een 23 jaar oudere halfzus, Jazmin Grace Grimaldi, uit een vakantieflirt van de vorst met een Amerikaanse serveerster. Na een valse start tussen vader en dochter ‘plooit Albert zich dubbel’ om Jazmin nu op de Rots uit te nodigen, en zij en haar vriend zijn er dan ook geregeld te zien. Haar habitat is echter New York, waar de zangeres en actrice gretig de rode lopers opzoekt en geen kans onbenut laat om aan zelfpromotie te doen als kleindochter van Hollywood-icoon Grace Kelly. Het lijkt erop dat Jazmin hoopt op die connectie te kunnen teren om zelf door te breken als actrice en zangeres, voorlopig met erg matig succes. “We hebben een connectie. Ik ben gepassioneerd door acteren, zingen en dansen”, zegt ze over haar grootmoeder. “Dat besef was een kippenvelmoment.” Voor de rest van de Grimaldi’s hoort ze er helemaal bij: uiteindelijk heeft zelfs prinses Charlene de voorhuwelijkse kroost van haar man – naast Jazmin is er nog zoon Alexandre – aan de borst gedrukt. “Hun relatie is geëvolueerd over tijd. Ze is nu geaccepteerd”, stelt Albert. Maar dat geldt voor de vorst zelf ook: na Jazmins geboorte verbrak hij angstvallig alle contact.