Van Queen Elizabeth tot koning Filip: zo worden royals wereldwijd ingezet bij vaccinatieproces tegen corona

Royalty Spaanse Juan Carlos krijgt opvallend bezoek in Dubai voor verjaardag

5 januari De Spaanse prinses Elena (57) is sinds zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt de nieuwssite El Confidencial. Elena is naar Dubai gevlogen in verband met de verjaardag van haar vader koning Juan Carlos. Die is dinsdag 83 jaar geworden. Het gaat om de tweede reis van de Infanta. Begin november werd ze bij vertrek uit Dubai gespot door Spaanse reizigers.