Van 'mijn wil is wet' tot dienaar van het volk: zo sterk evolueerde onze monarchie in 190 jaar

In zijn boek “België en zijn koningen: van macht to invloed” beschrijft Mark Van den Wijngaert, professor-emeritus hedendaagse geschiedenis, hoe onze monarchie de voorbije 190 jaar een complete transformatie onderging. “Van een dicterende naar een dienende rol: Leopold I vond dat hij niet alleen de regering moest vormen maar ook moest zeggen wat de ministers moesten doen, Filip beseft dat hij nog een kleine raadgevende rol heeft bij de regeringsvorming, en dat hij voor de rest het lief en leed van zijn landgenoten moet delen”, zegt Van den Wijngaert. “Er zit in heel de geschiedenis van de monarchie een uitholling van de macht. In de grondwet staat duidelijk dat de koning is onderworpen aan de ministeriële verantwoordelijkheid. Leopold zei: niks daarvan, ik zal dat zelf wel bepalen.”