Van klopgeesten tot onthoofde koninginnen: deze kastelen van de Britse royals hebben last van paranormale verschijnselen

Celebrities Adele hoort vreemde geluiden en Robbie Williams slaapt niet meer: deze sterren en beroemdhe­den zien spoken

4 februari In Engeland heeft Adele (32) haar riante landhuis in West Sussex verkocht. Geen verrassing, want de popster is zopas officieel gescheiden van haar man Simon en woont voornamelijk in Los Angeles. Máár: Adele verkocht de woning voor meer dan anderhalf miljoen euro onder de marktwaarde, en dat heeft niets met de (corona)crisis te maken. “Adele wilde zo snel mogelijk van dat landhuis af omdat ze gelooft dat het er spookt!” Al blijkt de Britse zangeres lang niet de enige te zijn die last heeft van klopgeesten.