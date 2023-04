Van illegale BBQ tot ingetrokken rijbewijs: de 10 meest spraakmakende fratsen van prins Laurent

Royalty Waar haar ouders altijd mee hebben geworsteld, doet Elisabeth wel vlekkeloos: “Ze is een zegen voor de monarchie”

“Taak volbracht.” Dat is wat royaltykenners eensluidend dachten na het eerste solo-interview van prinses Elisabeth in Egypte. Want met dit interview doorbreekt de prinses het beeld dat al jaren heerst over ons Belgisch koningshuis: ze spreken stuntelig Nederlands. De prinses daarentegen volbracht haar interview in voortreffelijke taal. “Ze doet het zelfs veel beter dan Filip en Mathilde”, zijn royaltykenners het eens. Zij verklaren in ‘TV Familie’ waarom de kroonprinses de taal zoveel beter machtig is dan haar ouders.