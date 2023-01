Van het afscheid van ‘granny’ tot de kans op verzoening: herbekijk hier de opvallendste beelden uit Harry’s interview

RoyaltyPrins Harry heeft een openhartig en ophefmakend interview gegeven aan ITV-journalist Tom Bradby, om zijn autobiografie ‘Reserve’ te promoten. Daarin heeft hij het onder meer over zijn stiefmoeder Camilla, maar ook over de ruzie met broer William en het afscheid van zijn grootmoeder, de Queen. We zetten de opvallendste fragmenten even voor je op een rijtje.

Het spraakmakende interview van prins Harry met ITV-journalist Tom Bradby wordt maandagavond om 21.40 uur exclusief uitgezonden op VTM.

In het interview haalt Harry herinneringen op aan de begrafenis van zijn geliefde moeder, Diana. “We stonden daar al lachend handjes te schudden", blikt hij hoofdschuddend terug. “Ik heb de beelden allemaal herbekeken. Iedereen vond én dacht dat ze onze moeder kenden. Maar de twee personen die het dichtst bij haar stonden, van wie ze het meest hield, konden geen emotie tonen op dat moment.”

Ook de stevige ruzie met broer William, die uitmondde in fysiek geweld, komt aan bod. “Ik kan je garanderen dat als ik toen geen therapie zou gevolgd hebben, zodat ik de woede en frustratie kon verwerken, ik had teruggevochten”, zegt Harry. “Honderd procent zeker. Maar dat deed ik niet, omdat ik mijn woede een plaats kon geven. Maar William was erg ... Hij wou dat ik hem sloeg.”

Met broer William en papa Charles heeft Harry momenteel geen band meer. Toch ziet hij de toekomst hoopvol in. “Vergiffenis is honderd procent mogelijk. Want ik wil graag mijn vader terug hebben. Ik wil graag mijn broer terug. Ze hebben tot nu toe geen enkele interesse getoond om het weer bij te leggen", zegt Harry. “Ik begrijp niet waarom eerlijkheid onze banden verbreekt. Als je zwijgt, sta je de misbruiker enkel toe om te misbruiken. Toch?”

De journalist wil ook praten over de beschuldigingen van racisme tegen de koninklijke familie, die zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van zoontje Archie. Maar Harry ontkent dat hij en Meghan dat ooit zo benoemd hebben. “De Britse pers heeft dat gedaan", zegt hij. “Heeft Meghan ooit gezegd dat het racisten zijn? Er waren zorgen over zijn huidskleur.” Waarop de journalist zich afvraagt of Harry dat niet zou omschrijven als racistisch. “Nee, omdat ik in die familie geleefd heb”, zegt hij.

Ook het overlijden van de Britse koningin Elizabeth komt aan bod. “De dag dat ze stierf, reageerden mijn familieleden verschrikkelijk”, aldus Harry. “Ze stonden op hun achterste poten en waren bezig over briefings en het planten en lekken van informatie. En ik dacht: ‘We zijn hier om het leven van granny te vieren en te rouwen. Kunnen we dat samen doen, als familie?’” Hij vervolgt: “Ik wil geen instituut. Ik wil een familie. Ik begrijp dat het voor hen moeilijk is om die twee te scheiden. Maar voor mij, na alles wat ik doorheen de jaren heb meegemaakt, moet die scheiding er zijn.”

