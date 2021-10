Van haar dokter tot haar ‘lady-in-waiting’: zij houden de gezondheid van de Queen met argusogen in de gaten

Royalty Britse pers verbijs­terd door ‘leugens’ van Buckingham Palace over ziekenhuis­op­na­me van de Queen

De Britse media hebben verbijsterd gereageerd op het nieuws dat Queen Elizabeth (95) een dag in het ziekenhuis heeft gelegen, en dus niet zoals eerder werd gemeld op Windsor Castle verbleef. Buckingham Palace meldde woensdag dat de vorstin haar bezoek aan Noord-Ierland afblies om op advies van haar artsen rust te nemen. Een dag later werd echter duidelijk dat Elizabeth woensdag aan het einde van de middag was opgenomen en donderdag terug mocht naar Windsor.

22 oktober