Van ‘grijze muis’ tot ‘onbevreesde vrouw’: 20 jaar terug leerde ons land voor het eerst prinses Claire kennen

Royalty Prins Laurent en Claire verschij­nen liefdevol in het openbaar: zijn de donkere wolken verdreven?

De geruchten over een mogelijke breuk doen al jaren de ronde, maar prins Laurent (58) en zijn prinses Claire (48) drukten de roddels dinsdag vakkundig de kop in door hand in hand samen in de Senaat te verschijnen. Subtiele aanrakingen en vrolijke blikken: zo liefdevol zagen we het prinselijke koppel nog maar zelden. Na alle problemen van de laatste jaren - persoonlijk, maar ook financieel - kijken ze nu als een team hun porseleinen huwelijksverjaardag tegemoet. “Er was me altijd verteld: je zult het vanbinnen weten als je de juiste persoon hebt ontmoet.”

16 maart