Van goedkoop T-shirt tot armband van 19.700 euro: Britten vieren jubileum van Queen met gekke gadgets

Van handtassen met ‘Queen-opdruk’ tot kerstballen waarop de koninklijke corgi’s staan afgebeeld. Je kan het zo gek niet bedenken, of de Britten kochten het om het platinajubileum van hun koningin te vieren. Veel souvenirs zijn zelfs al maandenlang uitverkocht, en ook nieuwe voorraden raken binnen enkele ogenblikken weer uitgeput. Zo vlogen de kristallen glazen, pillendoosjes, klokjes, mokken en theekopjes in geen tijd de deur uit. En een speciale Barbie van de Queen was, ondanks het prijskaartje van omgerekend 112 euro, zelfs op amper drie seconden uitverkocht.

Vieren in stijl

Ook aan Britten die in stijl willen vieren is gedacht. Er zijn talloze T-shirts, maar ook handtassen, jurken, sjaaltjes en andere kledingitems te verkrijgen. Een officieel shirt van het jubileum heb je al voor 23 euro, maar voor een paar pantoffels met Elizabeths kroon of initialen moet je dan weer 302 euro neertellen en voor een exclusieve handtas waarop Buckingham Palace staat zelfs 338 euro. Draag je daarnaast ook graag juwelen? Dan kan je gaan voor een 18-karaats gouden armband met diamanten, die maar liefst 19.700 euro kost.

Tea and biscuits

10 miljoen feestvierders

Wie bereid is om veel geld neer te tellen, kan een exclusieve schouwklok van bijna 4.100 euro aanschaffen, of een draagbare pizza-oven van zo’n 1.630 euro. Die oven zal ongetwijfeld van pas komen, want naar verwachting nemen meer dan 12 miljoen Britten deel aan de vieringen overal in het land. De Britten zijn bereid om ver te gaan: er staat onder meer een wereldrecordpoging voor het grootste straatfeest op de planning en een gigantische barbecue voor tienduizenden hongerigen. Eén ding staat vast: de Britten gaan feesten. Het is alleen nog even afwachten of de Queen zelf zal opduiken om het glas te heffen.