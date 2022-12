Van glamourgirl tot sportvrouw: Elisabeth is nu al een ster, zelfs over de landsgrenzen

Royalty“Ze was de ster van de avond.” Kroonprinses Elisabeth (21) heeft lof geoogst in de internationale media met haar glamoureuze verschijning op het kerstconcert in het paleis. ’s Anderendaags trok ze de aandacht naar zich toe met haar deelname aan een loopevenement. Stilaan neemt Elisabeth de rol van koningin Mathilde over als uithangbord van het koningshuis.

Niet het orkest of het koor trok de meeste aandacht op het kerstconcert dat koning Filip en koningin Mathilde vorige week dinsdag organiseerden op het koninklijk paleis. Wel de oudste van hun vier kinderen, Elisabeth. Alle fotografen stelden hun lenzen scherp op de kroonprinses, stijlvol in een koningsblauwe jurk van de Amerikaans-Belgische topontwerpster Diane von Furstenberg. De foto’s werden snel opgepikt door media in binnen- en buitenland. The Daily Mail, de meest gelezen tabloid van Groot-Brittannië, schreef in een lovend artikel: ‘Voor de feestelijke gelegenheid was de hele familie opgekleed, maar het was toch Elisabeth die de show stal in een chique jurk met gewaagde split. Ze haalde alle juiste noten!’ Paris Match, het grootste societyblad van Frankrijk, noemde haar ‘een glamoureuze verschijning’. En -Vanitatis, een invloedrijke entertainmentsite in Spanje, vond haar de hoofdrol-speler van de avond. ‘Ze -monopoliseerde de aandacht.’

Een dag na het kerstconcert transformeerde de glamourgirl in een sportieve adolescent toen ze deelnam aan de Warmathon van De Warmste Week. Samen met haar broer prins Emmanuel (17) liep ze negen kilometer in en rond het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dit jaar zamelde de goededoelenactie van de VRT geld in voor projecten en organisaties die de strijd aangaan met kansarmoede.

Volledig scherm Elisabeth © Photo News

Grote belangstelling

Elisabeth zal pas over enkele jaren écht zichtbaar worden. Ze zwaait normaal half 2024 af aan Lincoln College in het Britse Oxford, waar ze politiek en geschiedenis studeert. In principe kan ze vanaf dan een actieve royal met haar eigen agenda worden. Ze kan dan werkbezoeken afleggen en buitenlandse reizen maken.

Het echte werk moet dus nog beginnen, maar het weinige wat Elisabeth in 2022 heeft gedaan, toont alvast hoe groot de belangstelling voor haar is. De beeldvorming over de koninklijke familie is op een kantelmoment gekomen, en de rol van Mathilde, al 23 jaar het uithangbord van de monarchie, wordt overgenomen door Elisabeth. Maar niet zonder dat de mama haar dochter laat schitteren: voor het kerstconcert leende ze alvast oorbellen uit haar juwelencollectie uit.

Kijk. Koninklijke familie komt samen voor kerstconcert, prinses Elisabeth draagt een nauwsluitende jurk met een gewaagde split

LEES OOK