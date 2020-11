Van gênante filmpjes op TikTok tot openhartige interviews: ‘gravinfluencer’ Eloise geeft uniek kijkje in privéleven van Oranjes

Royalty Straffe onthulling in nieuwe docu over prinses Diana: “Een dag voor hun huwelijk vertelde Charles dat hij niet van haar hield”

13 november De Britse docu ‘The Diana Interview: Revenge of a Princess’ deed donderdagavond heel wat monden openvallen. Zo bevestigde astrologe Penny Thorton, die de prinses als klant had, de geruchten die al jaren de ronde doen: dat prins Charles (71) voor hun huwelijk doodleuk tegen Diana had gezegd dat hij niet van haar hield.