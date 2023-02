Van geheime dochter tot een innige begroeting: de relatie van koning Albert en prinses Delphine door de jaren heen

Royalty Camilla weigert om hem te dragen: het duistere verleden van de Koh-i-Noor, de meest omstreden diamant ter wereld

De iconische kroon van de Britse koningin Mary (1867-1953) wordt uit de Tower of London gehaald voor de aanstaande kroning van koning Charles (74) en koningin-gemalin Camilla (75). Dat maakt het Britse hof bekend. Op 6 mei zal de kroon op Camilla’s hoofd worden geplaatst, al werden er ondertussen wel een aantal aanpassingen gedaan. Zo werd de Koh-i-Noor, de diamant in de kroon, verwijderd en ‘weggestopt’ in een ander juweel. Geen onlogische keuze, want de Koh-i-Noor is uiterst omstreden en al eeuwenlang een speelbal van de machtigsten op aarde.