Van eigen management tot apart optrekje: alle tekenen aan de wand dat het serieus scheef zit tussen Harry en Meghan

ROYALTY EXCLUSIEF. Het fortuin van de Sak­sen-Co­burgs (1): waarom Albert ‘de vastgoedko­ning van Laken’ wordt genoemd

Koning Albert (88) ziet het bedrag van zijn “pensioen” dit jaar met 91.000 euro stijgen, zo meldden we deze week. Zijn dotatie overschrijdt daarmee 1,1 miljoen euro per jaar. Toch deed Albert al eens zijn beklag dat hij te weinig geld uit de staatskas krijgt om zijn levensstandaard op peil te houden. Maar hoeveel bedraagt zijn vermogen en hoeveel residenties heeft ‘de vastgoedkoning van Laken’ nu in totaal? In deze unieke reeks maakt onze royalty-expert Wim Dehandschutter de rekening van de Saksen-Coburgs. In dit eerste deel: koning Albert en koningin Paola.