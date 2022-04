Van Duitse ‘jetsetprins’ naar grote weldoener: Heinrich Donatus helpt nu slachtoffers aan Oekraïense grens

Royalty Zelfgemaak­te brownies en traditione­le kledij: royals laten alle protocol­len varen voor Oekraïne

Van één zaak kan de Russische president Vladimir Poetin zeker zijn: hij hoeft er niet op te rekenen dat hij nog op de thee wordt gevraagd in één van Europa’s paleizen. Unaniem en ongezien scherp veroordelen de gekroonde hoofden zijn wrede inval en scharen ze zich achter de Oekraïners, of ze nu hulppakketten samenstellen, geld doneren, stelling nemen met een blouse of zelfs vluchtelingen opvangen zoals onze eigen vorst. Zo verzetten de royals zich - subtiel én onsubtiel - tegen de oorlog.

17 maart