Van de zalving tot de troonsbestijging: uit deze zes exacte stappen bestaat de kroning van Charles III

RoyaltyHet is al zeventig jaar geleden dat er nog eens eentje plaatsvond, dus het is niet abnormaal dat een kroning, zoals die van koning Charles III nu zaterdag , niet meer in het collectieve geheugen zit. Hoe zit het hele proces eigenlijk in elkaar? Deze zes stappen zullen doorlopen worden tijdens de ceremonie op 6 mei in Westminster Abbey.

Even voor de duidelijkheid: Charles is al bijna een jaar koning van de Britten, met de volledige uitvoerende macht op dat vlak. Dat werd hij automatisch op het exacte moment dat Elizabeth II haar laatste adem uitblies. Het is echter traditie dat er een rouwperiode van ongeveer een jaar plaatsvindt voor de nieuwe koning officieel wordt gekroond. En daar gaat een hele ceremonie mee gepaard. Voor de kerkelijke viering zal er een optocht plaatsvinden, vanaf Buckingham Palace. Charles zal samen met zijn echtgenote Camilla plaatsnemen in een gouden koets, die hen naar Westminster Abbey zal brengen.

Stap 1: de erkenning

Voor de vorst de kerk binnenkomt, worden enkele kerkelijke lieden gezongen. Wanneer Charles de kerk betreedt, zal de psalm 122 - ‘I was glad’ - gezongen worden, volgens de traditie. Charles zal een rode mantel dragen, en het staatsgewaad van rood fluweel. Hij neemt vooraan, naast zijn vrouw Camilla, plaats op een zogenaamde ‘Chair of Estate’. Dat is nog niet de echte troon. Daar mag hij pas na zijn kroning op plaatsnemen.

Vervolgens gaan de Garter Principal King of Arms, de aartsbisschop van Canterbury, de Lord Chancellor, de Lord Chamberlain, de Lord High Constable en de Earl Marshal naar verschillende uithoeken van de kerk, in het noorden, oosten, zuiden en westen van het vertrek. Daar roepen ze vervolgens op tot erkenning van de koning. Dat doen ze met deze woorden: “Dames en heren, ik presenteer u, Charles III, uw onbetwiste koning. Waarvoor jullie alleen vandaag komen zijn om jullie eer te betuigen en diensten aan te bieden, zijn jullie bereid om dat te doen?”

Het publiek antwoordt dan met “God save king Charles”.

Volledig scherm Koning Charles © AFP

Stap 2: de eed

De aartsbisschop van Canterbury zal Charles vervolgens vragen om de eed af te leggen. In de ‘Coronation Oath Act’ van 1688 staat vastgelegd dat de koning onder andere moet beloven om het volk van zijn koninkrijk en alle bijhorende gebieden te dienen en beheren. De aartsbisschop zal Charles daarvoor enkele vragen stellen, waarop de koning moet antwoorden: “Ja, ik zweer plechtig dat ik dat zal ik doen”.

De eedaflegging van Elizabeth II ging als volgt:

Aartsbisschop: “Belooft u plechtig dat u het volk van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Pakistan en Ceylon (Sri Lanka) zal dienen en beheren, naargelang hun eigen wetten en gewoonten?”

Elizabeth II: “Ik zweer plechtig dat ik dat zal doen.”

Aartsbisschop: “Zal u zover uw macht het toelaat, de wet naleven en gerechtigheid brengen, met genade, toegepast op al uw beslissingen?”

Elizabeth II: “Dat zal ik doen.”

Aartsbisschop: “Zal u zover uw macht het toelaat, de wetten van God en het evangelie naleven? Zal u met al uw macht ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk een protestantse hervormde religie blijft behouden, zoals de wet het oplegt? Zal u de onschendbare kerk van Engeland behouden, net als de doctrines, het aanbidden, de disciplines en het beheer, zoals vastgelegd in de wet? Zal u de bisschoppen en clerici van Engeland, en de kerken in hun zorg, deze rechten en privileges laten behouden, zoals vastgelegd in de wet?”

Elizabeth II: “Dit alles beloof ik te doen. Alle beloften die ik hier heb gemaakt, zal ik houden. Zo helpe mij God.”

Volledig scherm De eedaflegging van Elizabeth II in 1953. © Getty

Stap 3: de zalving

Nadat Charles de eed heeft afgelegd, zal hij gezalfd worden. De rode mantel wordt afgenomen, en de koning verhuist naar de zogenaamde ‘kroningsstoel’, waar de zalving zal plaatsvinden. De kroningsstoel bevat een juweel genaamd ‘de steen van het lot’, die stamt uit Schotland en al eeuwen gebruikt wordt bij elke kroning. Charles krijgt daarnaast een speciale zalvingsmantel om te dragen tijdens dit deel van de ceremonie.

Wanneer Charles plaatsneemt op de stoel, wordt een gouden doek voor zijn hoofd gehouden door vier leden van de prestigieuze Orde van de Kousenband. Dit deel van de ceremonie wordt namelijk beschouwd als heilig, en wordt afgeschermd van het grote publiek. Het werd niet uitgezonden op tv in 1953, tijdens de kroning van Elizabeth.

Er wordt heilige olie overgegoten in de ceremoniële kroningslepel, die stamt uit de Middelleeuwen. Die zalf krijgt Charles op zijn voorhoofd gesmeerd. Daarna staat hij op uit de kroningsstoel en knielt hij op het bankje dat ervoor staat. De aartsbisschop leest vervolgens een gebed voor, terwijl de Orde van de Kousenband het gouden doek weer opbergt.

Volledig scherm De zalving van Elizabeth II in 1953. © Getty

Stap 4: de ambtsbekleding (waaronder de eigenlijke kroning)

Het moment van de waarheid is nu aangebroken. Charles krijgt alweer een nieuwe mantel om, de ‘Robe Royal’, want het is tijd voor de eigenlijke kroning. De Lord Great Chamberlain laat Charles de ceremoniële sporen zien, die staan voor ridderlijkheid. De aartsbisschop toont Charles dan weer de Sword of State, een reeks zwaarden. Die worden op het altaar geplaatst. De aartsbisschop plaatst ook de kroonjuwelen op het altaar, waaronder de St Edwards Crown, waarmee Charles gekroond zal worden.

Daarna krijgt Charles de Royal Orb gepresenteerd, vrij vertaald ‘de koninklijke bol’, een heilig gouden ornament waarop een kruis is bevestigd. Dat symboliseert hoe Jezus over de wereld regeert. Vervolgens krijgt hij een ring, die symbool staat voor zijn ‘huwelijk’ met de staat. Hij krijgt daarna een scepter met daarop een duif in handen, symbool voor de Heilige Geest. In de andere hand krijgt hij de koninklijke scepter, met daarop alweer een kruis én de Cullinan I, de grootste diamant ter wereld.

Volledig scherm Royal Orb © EPA

Volledig scherm De St Edwards Crown en de koninklijke scepter, compleet met de Cullinan I-diamant. © Getty

De aartsbisschop zegt vervolgens een gebed boven de St Edwards-kroon, en tilt deze boven het hoofd van Charles, waar iedereen hem goed kan zien. Vervolgens zal de kroon langzaam op het hoofd van de monarch worden geplaatst.

De koning is gekroond. Alle aanwezige gasten roepen nu zo luid ze kunnen, drie keer achter elkaar: “God save the king!” Er zullen trompetten beginnen spelen in de kerk, en over het hele land zullen alle kerkklokken geluid worden. In Hyde Park en bij de Tower of Londen zullen geweerschoten gelost worden als eerbetoon.

Koningin Camilla zal vlak na haar echtgenoot gekroond worden. Haar kroning zal veel sneller afgerond zijn, gezien zij enkel een kroon in ontvangst moet nemen.

Stap 5: de troonsbestijging

De monarch mag nu de kroningsstoel verlaten, en verhuist naar de échte Britse troon. De formule ‘Stand firm, and hold fast from henceforth’ wordt voorgelezen, een Engelse vertaling van de Latijnse zin ‘Sta et retine’, die gebruikt worden bij kroningen in verschillende Europese landen. De eigenlijke kroning van Charles is hiermee compleet: hij is vanaf nu de officiële, gekroonde vorst van Groot-Brittannië.

Volledig scherm Koning Charles © Photo News

Stap 6: de hommage

Er is een nieuwe koning, dus het is tijd voor de aartsbisschoppen en bisschoppen om hem trouw te zweren. Elk zweren ze een specifieke eed om hun loyaliteit aan Charles te bewijzen. Deze eed is qua verwoording steeds hetzelfde bij elke vorst, en verandert enkel naargelang het geslacht van de monarch. Na de clerici volgen de hertogen en hertoginnen, markiezen, graven, enzoverder. Elke categorie van titel wordt geleid door de belangrijkste persoon met die titel. Voor de hertogen is dat de hertog van Norfolk, in dit geval Edward Fitzalan-Howard.

Hierna is de ceremonie afgelopen. De koning en koningin lopen naar buiten in een processie, op de tonen van het volkslied, dat vanaf nu ‘God Save The King’ heet.

Volledig scherm Koning Charles III © Getty Images