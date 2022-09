Van de prachtige bruidsjurk tot de symbolische regen: de opvallendste momenten tijdens het huwelijk van prinses Maria Laura en William

Royalty “Ik was vroeger een lelijk eendje”: Meghan Markle openhartig over haar moeilijke schooltijd

In de nieuwste aflevering van Meghan Markles (41) podcast ‘Archetypes’ neemt comédienne Mindy Kaling plaats aan de tafel. De twee hebben het onder andere over Meghans jeugd en hoe ze als kind was. Van een knappe hertogin was toen nog geen sprake, zegt ze zelf. “Ik had enorm veel krullen en een grote spleet tussen mijn tanden.”

7 september