Van cataract tot corona: dit is de dokter die de gezondheid van Queen Elizabeth opvolgt

In 2003 moest de Queen voor het eerst beroep doen op een wandelstok om zich te verplaatsen. De vorstin was enkele weken moeilijk te been nadat ze geopereerd werd aan haar knie. In de jaren nadien leek ze daar nog weinig last van te hebben, tot ze in oktober 2021 opnieuw met een stok in ‘t openbaar verscheen tijdens een viering in Westminster Abbey. Over de reden waarom werd toen met geen woord gerept.

Tien jaar later - in 2013 - werd Elizabeth opnieuw opgenomen in het hospitaal, dit keer met een zware maag- en darmontsteking. Buckingham Palace liet toen weten dat de koningin uit voorzorg in het King Edward VII ziekenhuis was ondergebracht, maar dat ze zich al bij al goed voelde.

Zonnebril

In 2018, de Queen was dan 92, deed de look van Elizabeth heel wat vragen rijzen. De koningin verscheen in juni van dat jaar namelijk vaak in ‘t openbaar met een zonnebril op de neus, en dat vonden de Britten een beetje vreemd. Na enkele dagen volgde er een verklaring van Buckingham Palace: “De vorstin is geopereerd aan de oogziekte cataract of staar.” Volgens een woordvoerder ging het om een “korte, geplande ingreep”. De Queen kon na de ingreep wel al haar officiële activiteiten blijven uitoefenen.

Volledig scherm Queen Elizabeth. © EPA

Sinds vorig jaar ging de gezondheid van Elizabeth zienderogen achteruit. Ze verscheen regelmatig met een wandelstok en moest meermaals afspraken afzeggen op doktersadvies. Publieke activiteiten werden tot een minimum herleid. In februari van dit jaar liep ze bovendien corona op. “Ze heeft gelukkig enkel milde symptomen, die doen denken aan een verkoudheid”, klonk het in een verklaring. Ook tijdens Trooping The Colour in juni - de festiviteiten ter ere van haar 70-jarige jubileum als vorstin - liet ze enkele plechtigheden aan zich voorbijgaan wegens “een gevoel van ongemak”.

Afgelopen dinsdag maakten heel wat Britten zich zorgen toen er foto’s verspreid werden van de ontmoeting tussen de Queen en de kersverse premier Liz Truss. De handen van de vorstin zagen er paars uit en bovendien oogde ze erg fragiel. “Ze ziet er niet goed uit”, was de algemene teneur, en die blijkt nu wel degelijk te kloppen.

Volledig scherm Queen Elizabeth. © REUTERS

Volledig scherm Queen Elizabeth moest de voorbije maanden steeds vaker beroep doen op een wandelstok. © Photo News

Wie is de dokter van Queen Elizabeth?

De gezondheid van de Queen wordt sinds 2014 opgevolgd door haar huisdokter Sir Huw Thomas. Hij is hoofd van de medische hofhouding, volgt alle leden van de koninklijke familie op en werkt rechtstreeks voor de kroon. “Je wordt echt een onderdeel van ‘The Firm’ als persoonlijke arts van de belangrijkste leden. Maar het zijn patiënten, net als andere patiënten”, vertelde hij eerder dit jaar nog in een interview.

“Mijn rol bij de ‘medische hofhouding’ heeft geen vast verloop, het is een kwestie van waar en wanneer ik nodig ben”, aldus de 63-jarige arts, die onlangs ook werd geridderd. “De rol van koninklijke dokter is compleet anders dan wat ik normaal zou doen.” Omdat koningin Elizabeth als staatshoofd een cruciale rol vervult, werd voor haar zelfs een compleet uitgerust operatiekwartier gebouwd in het paleis. “Het zijn drukke jaren geweest, dus ik ben erg blij dat ik hiervoor erkenning krijg", vertelde Huw Thomas nog nadat hij geridderd werd. Of de dokter ook aanwezig is in Balmoral, waar de koningin momenteel verblijft, is niet geweten.

Volledig scherm Sir Huw Thomas, de 'huisarts' van de Queen. © Imperial College London

