Vader van prinses Charlène geeft update over haar gezondheidstoestand: “Ze komt hier wel door”

RoyaltyMichael Wittstock, de vader van prinses Charlène (43), heeft zich uitgesproken over de gezondheid van zijn dochter. De echtgenote van prins Albert liet zich onlangs opnemen in een kliniek wegens “oververmoeidheid”. “Ze komt hier alleen maar sterker uit”, klinkt het bij haar vader.

De vader van prinses Charlène heeft in een interview duidelijk gemaakt dat zijn dochter zeer veerkrachtig is. De echtgenote van prins Albert heeft al een moeilijk jaar achter de rug, maar volgens haar vader zal zijn dochter haar problemen sowieso overwinnen. Wittstock beweert ook dat haar verleden haar hierbij zal helpen. Vroeger mocht prinses Charlène zich namelijk een Olympische zwemster noemen. “Op basis van hoe ze in het verleden trainde, weet ik gewoon dat ze hier sterker zal uitkomen. Mijn dochter is een taaie. Ze gaat dit overwinnen.”

Oververmoeid

De prinses verbleef de afgelopen maanden in Afrika nadat ze er kort na aankomst een keel-, neus- en oorinfectie opliep. Ze moest daardoor een paar keer geopereerd worden, en die ingrepen zorgden voor enkele complicaties. Ondertussen keerde prinses Charlène terug naar Monaco, maar het gaat nog steeds niet goed met haar. Midden november liet ze zich - omdat ze “oververmoeid” is- dan ook opnemen in een kliniek.

Volgens Albert was zijn vrouw bij thuiskomst inderdaad zowel mentaal als fysiek oververmoeid. “De eerste paar uur nadat ze terug was ging het redelijk goed, maar daarna werd het duidelijk dat het helemaal niet goed met haar ging.” In welke kliniek prinses Charlène verblijft, gaf haar echtgenoot niet prijs. Volgens het Amerikaanse magazine People gaat het om een gespecialiseerde kliniek die niet in Monaco ligt.

