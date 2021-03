Vader van Meghan Markle wil nu ook interview met Oprah: “Hij vroeg het haar in een brief”

Markle reed naar Oprahs villa in Montecito, Californië. Daar overhandigde hij een brief aan een gemaskerde bewaker, zo is te zien op foto’s van de Britse krant The Sun. Het zou gaan om een verzoek om een interview met de bekende talkshowhost. Nadat zijn dochter en schoonzoon hun verhaal hebben gedaan op tv, wil Thomas zijn versie van de feiten met de wereld delen. Meghan had het namelijk over hem en de rest van haar familie tijdens het beruchte interview op CBS, en ze zette hem niet bepaald in de bloemetjes. “Ik voel me verraden, omdat hij zei dat hij niet met de tabloids zou samenwerken, maar dat heeft hij wel gedaan”, klonk het. De voormalige actrice heeft nog voor haar huwelijk met prins Harry het contact met haar vader verbroken. Thomas heeft zijn kleinzoon Archie dus nog nooit ontmoet.