Vader Meghan Markle reageert: “Britse royals niet racistisch, het was slechts een domme vraag”

Royalty Prins Charles ontwijkt vraag over Harry en Meghan tijdens eerste openbaar bezoek na Op­rah-interview

15:06 Alle Britten hebben zich collectief in hun tas thee verslikt. Terwijl Groot-Brittannië maandagavond, een dag na de Amerikanen, naar het spraakmakende interview van Oprah Winfrey (67) met prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (39) kijkt, zwijgt Buckingham Palace in alle talen. En ook in het openbaar wordt met geen woord gerept over de situatie: toen prins Charles een vraag kreeg over het beruchte gesprek, liep hij gewoon door.