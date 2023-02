“Uitgesloten van alle bijeenkomsten”: Zweedse prinses Madeleine is niet meer welkom bij eigen familie

Royalty Alcoholis­me, rebelleren of het land verlaten: de ‘vloek van de reserveop­vol­gers’ slaat soms genadeloos toe

Prins Gabriël is 19 geworden en pakt momenteel zijn koffers voor de start van zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School. In navolging van zijn oudere zus Elisabeth (20), want Gabriël is en blijft tweede in lijn voor de troon, en dus één hartslag van het koningschap verwijderd. Hij lijkt er vrede mee te hebben, maar voor veel reserveopvolgers is een leven in de wachtkamer eerder een vloek dan een zegen. Er zijn dan ook bijzonder tragische gevallen van jongere broers en zussen van troonopvolgers wiens lot hen te veel wordt.

