Twee doosjes chocolade en grapjes met toeristen: vriendin verklapt in nieuwe docu hoe de Queen écht is

RoyaltyEen nieuwe documentaire, ‘My Years With The Queen’, werpt een blik achter de schermen van het Britse koningshuis. Hoe is koningin Elizabeth II (94) wanneer ze niet aan het werk is? Die vraag wordt beantwoord door Lady Pamela Hicks (92) en haar dochter India (53).

Als er iemand is die weet hoe de Queen achter de schermen is, dan is het Lady Pamela Hicks wel. De twee vriendinnen delen al een lange geschiedenis - ook weer niet zo verwonderlijk als je allebei een eind in de negentig bent. Lady Pamela is de jongste dochter van Louis Mountbatten, de oom van prins Philip. Ze kon dus met eigen ogen aanschouwen hoe Elizabeth verliefd werd op Philip. “Zij was meteen tot over haar oren verliefd. Hij wérd erg verliefd”, zegt Pamela, die daarmee aangeeft dat Philip iets meer tijd nodig had om zijn gevoelens voor Elizabeth uit te klaren. Pamela was ook aanwezig op het koninklijke huwelijk, dat ze omschrijft als ‘verbazingwekkend chaotisch’. Zo was het bruidsboeket van de Queen nergens te vinden, en ook haar parels bleken onvindbaar. Tot iemand besefte dat die waren uitgestald bij de huwelijkscadeaus.

Kwetsbaar

De twee vrouwen hebben nog wel meer belangrijke momenten samen meegemaakt. Pamela stond aan de zijde van Elizabeth toen die te horen kreeg dat haar vader overleden was, en dat zij de nieuwe koningin moest worden. Ook tijdens de kroning was Pamela erbij. Uit dagboekfragmenten blijkt dat zij zich vooral zorgen maakte. “Hoe gaat ze hiermee omgaan?”, vroeg Pamela zich af, die in haar dagboek veel aandacht besteedde aan het moment waarop de Queen zich van alle zware ceremoniële kledij ontdeed. “Ze zag er kwetsbaar uit”, klinkt het. “Die eenvoudige jurk leek een nachtkleedje.”

Volledig scherm Koningin Elizabeth na haar kroning (met Prins Philip) naast zich. © AP

De vriendschap was overduidelijk wederzijds. Toen Lady Pamela haar vader verloor tijdens een bomaanslag in 1979, stuurde de Queen haar privé-helikopter om Pamela’s kinderen op te pikken. En later vroeg ze haar vriendin persoonlijk naar de gebeurtenis. “Ze vroeg me om haar precies te vertellen wat er gebeurd was, want ze adoreerde mijn vader”, zegt Pamela in de documentaire. “En toen was het stil. De Queen houdt al haar emoties binnen. Altijd. Ze is erg sterk.”

Eigen chocolade

In de documentaire komen nog wel meer anekdotes naar boven over het leven naast en met de Queen. Dat ze graag en veel giechelt bijvoorbeeld, en ervan houdt om grapjes uit te halen. Zo kwam ze - toen ze pas tot koningin gekroond was - een groep toeristen tegen die een glimp wilden opvangen van de Queen. “Ze ging daarheen”, wees Elizabeth, waarna de toeristen in de aangewezen richting renden. Ook verklapt Lady Pamela hoe de koningin zich gedraagt wanneer ze op bezoek gaat bij iemand. Dan neemt ze een doosje chocolade mee voor haar gastheer en -vrouw, én eentje voor zichzelf. “Ze houdt ervan om een doosje in haar eigen kamer te bewaren, want haar ‘gulzige’ familie zou de chocolade zonder meer verorberen.”

Maar hoe goed hun band ook is, Lady Pamela is zich maar al te goed bewust van het feit dat hun vriendschap op de tweede plaats komt. Zo herinnert Pamela zich dat de Queen haar op een van hun eerste reizen samen wenkte en haar waarschuwde dat ze haar niet ‘Lilibet' mocht noemen, maar het formele ‘Ma’am' moest gebruiken. “Ook al waren er erg veel intieme en grappige momenten tussen hen wanneer ze niet aan het werk waren, toch krijg je steeds het gevoel van mijn moeder dat ze niet bij een vriendin is, maar nog steeds bij de Queen”, legt Pamela’s dochter India uit in de documentaire. Of de Queen dan wel écht vrienden heeft bij wie ze honderd procent zichzelf kan zijn? “Ik zou daar geen antwoord op kunnen geven”, zegt India. “Maar ik vermoed dat prins Philip altijd haar steun en toeverlaat is geweest.”

Volledig scherm Het huwelijk van Diana en Charles. India Hicks staat vlak naast Diana. © AP

Bruidsmeisjes

Moeder en dochter delen trouwens een bijzondere ervaring: allebei waren ze bruidsmeisje op een koninklijk huwelijk. Pamela op dat van de Queen, India op dat van Charles - haar peetvader - en Diana. “Charles ziet er droevig uit”, klinkt het bij Pamela wanneer zij en India beelden van dat laatste huwelijk opnieuw bekijken. “En Diana’s sleep is echt ‘belachelijk’.” Over koninklijke kledij gesproken: India verklapt in de documentaire dat ze afgedragen kledij van de koninklijke familie toegestopt kregen. “Het ging om heel praktische dingen, die van de Queen naar mijn tante en mijn moeder gingen”, zegt ze. “We droegen allemaal afgedragen kledij. Ik herinner me dat mijn zus en ik door de tassen snuisterden. Ik was de laatste ontvanger van het thermische ondergoed van prinses Anne”, lacht ze. “Nee, ik moet mezelf corrigeren. Het was geen thermisch ondergoed. Het was wol, en érg kriebelig.”

LEES OOK: