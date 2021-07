Tuinman van prinses Diana haalt herinneringen op: “Ze was erg bezorgd om iedereen”

RoyaltyOok de Britse Graham Dillamore - die verantwoordelijk is voor het onderhoud van alle koninklijke tuinen - heeft gezien hoe prins William en Harry een standbeeld van hun overleden moeder Diana hebben onthuld in de tuin van Kensington Palace in Londen. Dat gebeurde tijdens een kleine familiebijeenkomst op de dag dat de prinses van Wales 60 jaar zou zijn geworden. Het doet de tuinman terugdenken aan alle momenten van toen: “Diana stopte altijd even om met mij of de andere tuinmannen een praatje te maken.”

Het beeld van de prinses staat in The Sunken Garden, een van Diana’s favoriete locaties van het paleis waar ze tot haar dood in 1997 woonde. Toen de broers het standbeeld van hun moeder onthulden, klonk er een applaus van de aanwezigen. Onder hen dus ook Graham Dillamore, officieel Deputy Head of Gardens en van 1984 tot 1992 hoofdverantwoordelijke voor de tuin van Kensington Palace, waar Diana woonde.

Dat het standbeeld van de prinses in The Sunken Garden staat, is volgens de tuinman dus zeker geen toeval. “Toen ze nog in Kensington Palace verbleef, kwam de prinses van Wales regelmatig de veranderende bloemen bewonderen in de Sunken Garden. Ze stopte altijd even om met mij of de andere tuinmannen die de tuin onderhielden een praatje te maken”, zegt Graham, die er destijds mede voor gezorgd heeft dat de tuin een herkdenkplaats aan Diana werd.

De hele tuin in bloei

“We hebben de favoriete bloemen van de prinses in het ontwerp verwerkt”, aldus Dillamore nog. “Ik hoop dat de bezoekers van de paleistuinen genieten van de vredige setting en een moment nemen om na te denken over het leven en de nalatenschap van de prinses.” In de tuin staan nu overal vergeet-me-nietjes, de lievelingsbloem van prinses Diana. Daarnaast zullen honderden witte tulpen en rozen de rest van de tuin sieren.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Graham Dillamore, deputy Head of Gardens en van 1984 tot 1992 hoofdverantwoordelijke voor de tuin van Kensington Palace, waar Diana woonde. © AFP

Dillamore haalt ook herinneringen op aan toen Harry en William nog zeer jong waren. “De jongens werden geregeld met hun oppas de tuin in ‘geduwd’, we hebben ze eigenlijk zien opgroeien in deze tuinen”, zegt hij. “En ondertussen was ik - en ik niet alleen, maar een aantal van ons - aan het werk en kwam Diana vaak langs ons joggen. Ze was vrij snel, maar als ze ons zag kwam de prinses vaak binnen om een grap te delen of om te kijken hoe het met ons ging. Ze was vaak erg bezorgd over hoe het met iedereen ging, of we het te warm of te koud hadden. Ze was erg geïnteresseerd in ons leven en wat we aan het doen waren, ook heel oprecht. Ik heb dus een aantal zeer gelukkige herinneringen daar.”

Gouden momenten

Hij sluit de vele ontmoetingen met Diana intussen voor eeuwig in zijn hart: “Die gouden momenten om zeven, acht uur ‘s ochtends... toen het heel vredig was en je de vogels op de achtergrond kon horen fluiten en de prinses die trap achter mij kwam ophuppelen. Ze zong één of ander Abba-lied zingen en ik kon het niet uitstaan. Maar ik was wel vereerd.”

Ter gelegenheid van de onthulling is The Sunken Garden overigens volledig op de schop gegaan. De tuin werd volledig opnieuw beplant. De prinses overleed in augustus 1997 op 36-jarige leeftijd door een auto-ongeluk in Parijs. Ze was toen niet meer samen met de prins Charles, de vader van William en Harry. De broers waren toen 15 en 12 jaar oud.

LEES OOK: