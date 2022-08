Tot 7.700 euro per trimester en les op zaterdag: prins William en Kate kiezen nieuwe school voor kinderen

De start van het nieuwe schooljaar wordt bijzonder voor prins George (9), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4). Nadat ze de afgelopen jaren in Kensington Palace hebben gewoond, hebben prins William en Kate Middleton beslist om te verhuizen naar Adelaide Cottage, een residentie in de buurt van Windsor Castle. Daar kunnen ze dichter bij de steeds fragieler wordende Queen zijn en kunnen ze hun kinderen in een rustigere omstandigheden opvoeden.

Volgens de Britse krant ‘The Telegraph’ hebben Kate Middleton en prins William hun kinderen al ingeschreven in hun toekomstige school. Concreet zullen ze les volgen aan de Lambrook-school, die op slechts 15 minuten rijden ligt van hun nieuwe woonplaats. Een school waar ze met z’n drieën naartoe kunnen, iets wat niet mogelijk was tijdens hun verblijf in Londen, waar de twee oudste kinderen naar de Thomas’ Battersea-school gingen.

De school lijkt echter niet voor iedereen ‘bereikbaar’, gezien de driemaandelijkse kosten voor kleuters al meer dan 5.000 euro bedragen. Van zodra de kinderen het basisonderwijs betreden, stijgen die kosten zelfs tot 7.700 euro per trimester, waardoor de Cambridges meer dan 23.000 euro per jaar zullen betalen voor hun kinderen. Er kwam bovendien nog eens bijna 1.800 euro per kind aan inschrijvingsgeld bij.

Midden in de natuur

De school ligt midden in de natuur en hanteert een gebalanceerde aanpak, waarbij niet alleen de schoolresultaten van de kinderen tellen, maar hun emotionele welzijn. “De lessen zijn leuk en is er een verenigde en inclusieve gemeenschap”, klinkt het in ‘The Telegraph’. Toch zullen de kinderen van prins William en Kate wellicht moeten wennen, want in de school wordt ook op zaterdag les gegeven. Er is evenwel ook tijd voor ontspanning, want er zijn allerlei voorzieningen zoals een cricket-, voetbal- en rugbyveld, evenals golfbaan en een 25 meter lang zwembad. Zo kunnen de kleine royals dagelijks sporten, iets waar ze naar verluidt al naar uitkijken.

