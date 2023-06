Topman van Spotify haalt fel uit naar prins Harry en Meghan Markle en noemt hen ‘verdomde oplichters’

“Spotify en Archewell Audio hebben in onderling overleg beslist dat hun wegen scheiden”, valt te lezen in het persbericht. De breuk komt er nadat prins Harry en Meghan Markle drie jaar geleden een contract ondertekenden ter waarde van zo’n 20 miljoen dollar (zo’n 18,3 miljoen euro). Het doel van de samenwerking tussen Spotify en de royals was om een aantal podcastreeksen te maken.

‘Verdomde oplichters’

Bill Simmons, oprichter van ‘The Ringer’ en ‘Head of Podcast Innovation and Monetization’ bij Spotify, is dan ook schijnbaar niet gediend met hun vertrek en haalt uit naar prins Harry en zijn vrouw in een nieuwe aflevering van zijn persoonlijke ‘The Bill Simmons’-podcast: “Ik wou dat ik betrokken was bij die onderhandelingen... ‘De verdomde oplichters’. Dat is de podcast die we samen met hen hadden moeten lanceren", aldus Bill. “Ik moet eens op een avond dronken worden en het verhaal vertellen van het Zoom-gesprek die ik met Harry had om hem te helpen met een podcast-idee. Dat is een van mijn beste verhalen...”

(Lees meer onder de tweet)

Niet de eerste keer

Het is volgens ‘DailyMail’ tevens niet de eerste keer dat de topman van Spotify zijn ongenoegen uit tegenover de hertog van Sussex. “Schiet deze man naar de zon... Ik ben deze man zo beu", klonk het eerder in zijn podcast in januari 2023. “Wat brengt hij op tafel? Hij zeurt maar over alles en blijft interviews geven. Wie geeft er om? Wie geeft er om jouw leven? Je was niet eens de favoriete zoon.” Hij voegde er aan toe: “Je woont verdomme in Montecito en je verkoopt gewoon documentaires en podcasts en het kan niemand iets schelen wat je te zeggen hebt, tenzij je over de koninklijke familie praat en je over hen klaagt. Ik kan hem niet uitstaan.”

