Toeval of meer aan de hand? Kroning van Charles valt pal op verjaardag van kleinzoon Archie

RoyaltyDe Britse koning Charles (73) zal op zaterdag 6 mei 2023 officieel gekroond worden. Dat nieuws maakte Buckingham Palace bekend . Een opvallende datum, want die dag viert zijn jongste kleinzoon Archie, de zoon van prins Harry en Meghan Markle, net zijn verjaardag. “Vreemd, vind je niet?”, reageren royaltyfans verbaasd. Britse koningskenners menen echter dat er van kwaad opzet geen sprake is.

“Heeft niemand de kalender gecontroleerd voordat ze de datum vastlegden?”, schreef iemand verwonderd op Twitter. Of ook: “Charles draait de rollen om en steelt nu zelf de schijnwerpers” en “Archie zal de vieringen voor zijn verjaardag voor de rest van zijn leven moeten delen met die voor de kroning van zijn opa.”

Dat de kroning van koning Charles samenvalt met de verjaardag van zijn kleinzoon, is de wereld niet ontgaan. Het doet bij sommigen de wenkbrauwen fronsen, uiteraard vanwege de spanningen tussen de Britse koning en zijn zoon en schoondochter. Maar volgens koninklijk expert Katie Nicholl gaat het om een storm in een glas water: “De kroning op Archie’s verjaardag is zeker geen sneer naar prins Harry en Meghan Markle. Ik denk dat het om een heel ‘gelukkig toeval’ gaat”, zegt ze tegen ‘Entertainment Tonight’. “Het is duidelijk dat er een enorme planning moet worden gemaakt voor de kroning, een belangrijk moment in de geschiedenis, en de koninklijke kalender staat vol met jubilea en verjaardagen. Ik denk dus dat dit één van de gelegenheden is waar toeval een rol speelt, en hopelijk een ‘gelukkig toeval’.”

Of Harry en Meghan aanwezig zullen zijn bij de kroning van Charles, is nog een heel andere vraag. Volgens Katie Nicholl is het nog niet duidelijk of het koppel een uitnodiging heeft ontvangen. “Er zijn nog geen officiële details over de gastenlijst bekend, maar ik hoor dat Harry en Meghan waarschijnlijk samen met de andere senior royals en familieleden zullen worden uitgenodigd”, zegt ze. “Of we ze daar effectief zullen zien of niet, is afwachten. Die beslissing ligt in handen van de Sussexen. Maar ik heb begrepen dat ze wel degelijk een uitnodiging zullen ontvangen.”

Eerste details bekend

Hoewel de gastenlijst nog niet bekend is, werden er wél al andere details over de kroning vrijgegeven. Zo vindt de ceremonie plaats in Westminster Abbey in Londen, waar ook de uitvaartdienst van Queen Elizabeth plaatsvond. De aartsbisschop van Canterbury zal de kroning leiden en tijdens de dienst zal vooruitgeblikt worden op de rol van Charles als vorst.

De kroningsceremonie wordt naar verwachting ook bescheidener dan de plechtigheden in 1953, toen meer dan 8.000 gasten uit de hele wereld naar Westminster Abbey in Londen kwamen voor de kroning van Elizabeth. De veiligheidsvoorschriften van vandaag laten zo veel mensen niet meer toe in het historische gebouw. Tegenwoordig mogen er 2.000 gasten plaatsnemen. Bovendien was Elizabeth vorstin van een wereldrijk dat door de onafhankelijkheid van talrijke staten niet meer bestaat. Ze werd ook koningin van bijvoorbeeld Kenia, Nigeria, Pakistan, Tanzania en Zuid-Afrika.

Charles III krijgt naar verwachting de kroon van Sint Edward op zijn hoofd. Die weegt meer dan 2,3 kilo en is voornamelijk vervaardigd uit goud en een heleboel edelstenen. De kroon werd eerder al eens ingezet voor een Engelse koning Charles, Charles II in 1661.

