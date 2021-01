Toch niet alleen miserie vanwege de Megxit: “Prins William en papa Charles zijn er véél closer door geworden”

RoyaltyDe Britse royals hebben een moeilijk jaar achter de rug. Niet alleen was er het seksschandaal rond prins Andrew, maar prins Harry en Meghan Markle besloten om de koninklijke familie te verlaten. Hoewel de hele familie worstelde met deze problemen, zorgde de situatie toch voor één lichtpuntje: “De band tussen Charles en William is nog nooit zo hecht geweest.”

In zijn jonge jaren was William eerder iemand die rebelleerde tegenover zijn vader, en ook op latere leeftijd hadden ze hun meningsverschillen. “William is erg modern qua ingesteldheid, terwijl zijn vader eerder traditioneel is”, aldus royalty-watcher Emily Andrews. “Zo hebben ze knetterende ruzie’s gehad over ivoor. Volgens Charles zijn de ivoren decoraties van de Britse troon een onuitwisbaar deel van hun geschiedenis. Volgens William zijn ze ouwbollig en representeren ze wreedheid tegen dieren. Hij zou ze liever verwijderd zien.”

Bovendien had William altijd al een probleem met de ingesteldheid van de oudere royals. “Als ik terugkijk op mijn jeugd, merk ik dat het taboe was om mijn gevoelens te tonen, laat staan om erover te praten”, legde hij uit in een interview. “Mijn grootouders en mijn vader waren zelf ook zo opgevoed. Ze vonden dat normaal, en dat snap ik. Maar ik wil dat mijn kinderen - George, Charlotte en Louis - opgroeien in een familie vol warmte. Ik wil hen duidelijk maken dat ze aan mij wél hun gevoelens mogen tonen en dat ze over alles kunnen praten met hun ouders.”

Volledig scherm William en Charles met de Queen en de kleine prins George. © EPA

Verenigd

Dankzij de turbulente periode die het koningshuis nu trotseert, zijn William en Charles echter dichter naar elkaar toe gegroeid. Ze moesten wel, want gezien de Queen buiten spel was gezet door de coronacrisis, was het aan hen om de eer van de familie te vertegenwoordigen in 2020. Charles is de eerste in lijn voor de troonopvolging, en William de tweede. Als twee toekomstige koningen van Groot-Brittannië zoeken ze steun bij elkaar in moeilijke tijden, omdat ze weten dat er voor hen een rol is weggelegd die niemand anders kan begrijpen. “De Megxit en het schandaal rond Andrew veroorzaakten heel wat ophef”, aldus insiders. “Er was meer dan ooit nood aan royals die zich profileerden als verantwoordelijk en sympathiek, anders zou de monarchie binnenkort vallen. Charles en William, samen met zijn echtgenote Kate, hebben die taak op zich genomen.”

“Omdat ze zich verenigd voelen in dat doel, zijn ze het voorbije jaar closer dan ooit geworden. Ze begrijpen elkaar op een niveau waarop ze dat vroeger nog niet deden. Ze hebben tegenwoordig bijna dagelijks contact. Dat is niet alleen aangenaam voor William en Charles zelf, maar ook voor de kleine George, Charlotte en Louis, die hun grootvader vaak te zien krijgen."

(Het VK is nog steeds in de ban van een foto die dit jaar van William en Charles werd gemaakt, waarop ze elkaar liefdevol omhelzen)

Buitenstaander

Tussen William en Harry zou het er echter heel anders aan toe gaan. “Er zijn nog veel negatieve gevoelens aan beide kanten. De wil om alles op te lossen is er wel, maar de zaak is nog te pijnlijk.” Deze zomer zou Harry voor het eerst sinds de Megxit - zonder zijn echtgenote Meghan en zoontje Archie - terugkeren naar het VK om zijn familie te zien. “Een broodnodig bezoek, maar het valt af te wachten of het veel uithaalt. De rest van zijn familie heeft de weg naar elkaar meer dan ooit teruggevonden, maar voor hem betekent dat dat hij meer dan ooit een buitenstaander is.”

Volledig scherm Harry voelt zich een buitenstaander. © AP

Volledig scherm Prins Charles, de Queen, prins George en prins William. © BSRagency BSR Agency