Tiende achterkleinkind van de Queen geboren

Een woordvoerder liet weten: “Zara en Mike Tindall zijn erg trots dat ze de geboorte van hun derde kind, Lucas Philip Tindall, mogen aankondigen." Het koppel heeft al twee dochters, Mia (7) en Lena (2). Lucas is hun eerste zoontje. Het jongetje werd trouwens thuis geboren. Dat verklapte papa Mike in zijn podcast ‘The Good, The Bad and The Rugby’. Volgens de voormalige rugbyspeler werd het jongetje op de vloer van de badkamer geboren, omdat het koppel niet tijdig in het ziekenhuis raakte. “Hij was er heel snel. We raakten niet tijdig in het ziekenhuis. Hij werd geboren op de vloer van de badkamer. Dus ja, het was lopen naar de fitnessruimte om een matje te halen, terug naar de badkamer en de mat daar op de vloer leggen. Handdoeken neerleggen, en je schrap zetten.”