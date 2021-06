Thomas Markle niet te spreken over interview van zijn dochter: “Oprah gebruikt Harry en Meghan”

RoyaltyThomas Markle (77), de vader van hertogin Meghan (39), heeft in het Australische tv-programma ‘60 Minutes’ uitgehaald naar Oprah Winfrey. De Amerikaanse talkshowkoningin maakte in zijn ogen misbruik van zijn dochter en haar man Harry door hen op haar eigen kanaal een podium te bieden om hun verhaal te doen.

Het gesprek tussen Harry, Meghan en Oprah werd begin maart uitgezonden op tv. Hierin vertelden de hertog en hertogin van Sussex onder meer over hun slechte relatie met het Britse koningshuis en beschuldigden ze Harry’s familie van racisme.

Volgens Thomas Markle maakte Oprah daarmee misbruik van het paar. “Ik denk dat ze Harry en Meghan gebruikt heeft om haar televisienetwerk op te bouwen met nieuwe shows. Ik denk dat ze misbruik heeft gemaakt van een erg verzwakte man. Ze liet hem dingen zeggen die je niet op tv zou moeten zeggen.”

Thomas, die al een tijd geen contact meer heeft met zijn dochter, ziet gelijkenissen tussen Meghan en Harry. Beiden zouden in zijn ogen hun familie ‘volledig negeren’ tot op het punt dat ze niemand meer hebben. “Nu zitten ze helemaal alleen in een gigantisch huis waar makkelijk twintig mensen in kunnen, terwijl ze maar met z’n vieren zijn. Ik denk niet dat ze volgende week of volgende maand familie over de vloer krijgen voor een barbecue.”

Sympathie voor Charles

Zelf kan hij het nog altijd niet verkroppen dat hij zijn kleinkinderen nog nooit heeft ontmoet. “Zelfs seriemoordenaars worden in de gevangenis bezocht door hun familie. Ik ben geen moordenaar, ik heb één stomme fout gemaakt en daar moet ik nog altijd voor boeten. Als ik iets verschrikkelijk verkeerd had gedaan zou ik het begrijpen, maar dat is niet zo.” Meghan weigerde met hem te spreken sinds haar huwelijk met Harry, drie jaar geleden. Thomas zou kort voor het huwelijk hebben samengewerkt met de Britse pers door te poseren voor foto’s. Iets dat zijn dochter hem niet in dank afnam. “Ze hebben het in hun interview over compassie. Maar ze hebben geen compassie voor mij, voor mijn familie of voor de rest van de wereld. Ik ben nu 77 jaar, de meeste Markle mannen worden niet veel ouder dan 80. Ik zal mijn kleinkinderen misschien nooit kunnen vasthouden. Dat vind ik zo jammer, want ik ben best een goede opa.”

Naar eigen zeggen heeft Thomas ook sympathie voor prins Charles. “Ik zou met hem graag eens een pint gaan drinken, want hij zit in dezelfde situatie. Wat hem is overkomen met Harry vind ik erg spijtig. We zijn allebei genegeerd door onze kinderen. Maar hij ziet er mij een fijne man uit en ik ben dankbaar dat hij Meghan destijds in mijn plaats naar het altaar heeft gebracht, al had ik het liever zelf gedaan.”

Veel goede hoop heeft hij er niet meer in. “Ik hou nog steeds van mijn dochter, maar ik heb er geen idee van of dat gevoel wederzijds is. Ik vrees dat ik haar nooit meer zal zien.”

