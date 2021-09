Thomas Markle haalt opnieuw uit naar Harry en Meghan: “Ze beroven hun kinderen van hun grootouders”

Royalty Druk om de ‘royal racist’ te noemen stijgt gevoelig: “Harry en Meghan hebben een loopje genomen met de waarheid”

12 september “Er werden vragen gesteld over de huidskleur van Archie, en wat dat mogelijk zou betekenen voor het koningshuis.” Het was een ware bom die prins Harry (36) en zijn vrouw Meghan Markle (40) in maart lieten vallen tijdens hun beruchte Oprah-interview. Sindsdien is de jacht op de zogenaamde ‘royal racist’ geopend, voorlopig nog zonder enig succes. Integendeel, uit steeds meer hoeken weerklinkt de felle verdediging van Queen Elizabeth en haar achterban, terwijl het koppel zich in stilzwijgen hult: “Ik weet waar het over gaat, en ze hebben het volledig verkeerd voorgesteld.”