The making of Mathilde: familie van onze koningin wordt verbonden door stil verdriet

Royalty Speelse Prins Harry drinkt tequila bij Stephen Colbert: “Ik zal je vertellen hoe het komt dat mijn penis bevroren was...”

De Britse prins Harry (38) is goed op dreef. Ter promotie van zijn memoires genaamd ‘Reserve’ gaf hij al twee grote interviews in het VK en de VS. Gisterennacht was hij ook nog eens te gast in de talkshow van Stephen Colbert. Daar had hij het niet alleen over zijn familie, maar ook over The Crown en... zijn geslachtsdeel.

11 januari