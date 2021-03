‘The Firm’ schiet in actie: met dit plan slaat Buckingham Palace terug na Oprah-interview

RoyaltyHet crisisoverleg binnen de muren van Buckingham Palace draait volgens de Britse media op volle toeren. Eerder deze week liet Queen Elizabeth (94) in een verklaring al weten dat ze ‘bedroefd’ is over de uitdagingen waarmee prins Harry (35) en Meghan Markle (39) de laatste jaren zijn geconfronteerd. Ook liet ze weten dat de aangehaalde kwesties, zoals de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie, tot bezorgdheid stemmen. Maar waar de verklaring stopt, blijft het plan achter de schermen gewoon draaien: met deze maatregelen probeert het paleis de schade te beperken.

Volgens de BBC is er al sinds dinsdag overleg op het hoogste niveau gaande, sinds het voor Buckingham Palace duidelijk werd dat vooral hún imago klappen zou krijgen. Zo heeft de Queen volgens haar medewerkers een zogenaamde ‘Three-Line Whip’ uitgevaardigd: een in het VK gebruikte term om de schriftelijke orders (driemaal onderstreept om de urgentie aan te duiden) te omschrijven waarmee leden van politieke partijen worden opgedragen om alle neuzen in dezelfde richting te zetten en een gezamenlijk standpunt in te nemen.

De komende dagen wordt het spraakmakende interview nog uitvoerig besproken. Niet alleen met de adviseurs en medewerkers van het paleis - die intussen de opdracht kregen om in alle talen te zwijgen in de media -, maar merkwaardig genoeg ook met Harry en Meghan zelf. “Het valt niet te onderschatten hoe enorm geschokt iedereen is door wat er is gebeurd”, schrijft Daily Mail. “Medewerkers moeten letterlijk bekomen en sommigen onder hen zouden heel graag publiekelijk weerleggen wat er over hen is gezegd. Maar de koningin heeft voor een zeer afgemeten en wijze benadering gekozen. Ze geeft het goede voorbeeld; dit is iets waar zij en de familie zelf door moeten.”

Iedereen op het matje

De Queen zou zich intussen voorbereiden op een telefonisch gesprek met haar kleinzoon en zijn vrouw om al de geuite beschuldigingen te overlopen. Zo is ze zeker van plan om de bewering dat Archies huidskleur een probleem was voor het hof te bespreken, al wil ze de situatie ook niet bruuskeren. “De koningin heeft besloten om geen olie op het vuur te gooien. Maar iedereen is zich er wel van bewust dat Harry en Meghan wéér zouden kunnen spreken, als zij niet tevreden zijn na dat contact.”

Ondertussen roept de vorst volgens de Britse media ook alle ‘Senior Royals’ op het matje, om na te gaan wat zij precies weten. Prins Charles, de vader van Harry, is dinsdag voor het eerst in het openbaar verschenen na het interview, maar hij ontweek alle vragen over de situatie. Vooral hij zou nu “woedend” zijn, na alle rechtstreekse beschuldigingen van zijn zoon aan zijn adres.

Bevrijd

Het contrast met de sfeer die momenteel in Californië heerst, kan niet groter zijn. Prins Harry en zijn vrouw voelen zich ‘bevrijd’ nu iedereen hun verhaal kent. Dat zei Meghans goede vriendin Janina Gavankar in het ITV-programma ‘This Morning’. “Nu kunnen ze zich weer focussen op hun liefdadigheidswerk”, aldus de actrice.

Gavankar keek zondag zelfs live met Harry en Meghan naar de interviewspecial op tv. Ze was vanwege hun vriendschap al lange tijd op de hoogte van Meghans mentale problemen. Ook de familie en paleismedewerkers waren dat, zo stelde ze in de show. “Ik weet niet precies wie, maar ik weet dat ze het wisten. Meghan heeft in het interview ook duidelijk gezegd wat ze daarvan vond.”

Volledig scherm De komende dagen wordt het spraakmakende interview nog uitvoerig besproken binnen Buckingham Palace. © Harpo Productions/Joe Pugliese v

‘Zij wisten dit al’

Na de eerste en enige verklaring van Buckingham Palace, waarin het paleis de racisme-aantijgingen van Meghan erkende, voelt Gavankar twee dingen: “Aan de ene kant ben ik blij dat er erkenning is, maar aan de andere kant weet ik zeker dat de familie en het personeel er zich al bewust van waren. Misschien herinneren ze het zich niet allemaal meer, maar wij wel. Er zijn veel e-mails en tekstberichten die dat kunnen bewijzen.” Volgens Gavankar zal de waarheid uiteindelijk wel naar buiten komen.

De Britse koningin stelde in de verklaring de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie serieus te nemen. Zij zegt dat deze “tot bezorgdheid stemmen”. Hoewel er verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen, “worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken.”