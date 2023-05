‘The Daily Mirror’ ontkent telefoonhacking in rechtszaak tegen prins Harry

ROYALTYDonderdag vond de tweede dag van Prins Harry’s (38) rechtszaak tegen de zogenaamde Mirror Group Newspapers plaats. Daarin ontkende ‘The Daily Mirror’ dat krantenartikels afkomstig waren door telefoonhacking. “Het nieuws is afkomstig van leden uit de Britse koninklijke familie en uit interviews van de hertog van Sussex zelf”, klonk het steevast in de rechtbank.

Prins Harry klaagt de uitgever van ‘The Daily Mirror’ aan met de bewering dat hij van 1995 tot en met 2011 het slachtoffer was van onwettige informatievergaring door onder meer telefoonhacking. De hertog van Sussex was donderdag niet aanwezig in de rechtbank, maar zijn advocaat David Sherborne toonde 33 nieuwsartikels aan de rechter. Alle artikels zouden volgens de prins tot stand zijn gekomen als het resultaat van onwettige informatievergaring.

Maar volgens de Britse krant is daar niets van aan. Andrew Green KC, de advocaat die ‘The Daily Mirror’ vertegenwoordigt, verklaarde dat de artikels afkomstig waren “van informatie die door of namens leden van de Britse koninklijke familie bekend was gemaakt” en van freelance journalisten of vertrouwelijke bronnen “met uitgebreide koninklijke contacten”. Advocaat Green zei verder dat een aangeklaagd artikel afkomstig was van een interview dat de hertog van Sussex zelf gegeven had.

Nu ‘The Daily Mirror’ het hacken van Harry’s telefoon heeft ontkend, is de weg vrijgemaakt voor een confrontatie in de rechtszaal met de hertog van Sussex. Harry zou de eerste Britse royal zijn die sinds 1890 voor een rechtbank moet getuigen. Begin juni zal hij ondervraagd worden over de bewering dat hij herhaaldelijk is gehackt door de Mirror Group Newspapers.

Eerste slag thuisgehaald

Woensdag vond de eerste dag van de rechtszaak plaats. Daarin haalde prins Harry wél zijn slag thuis. De Britse krant ‘The People’ had toen z’n excuses aangeboden omwille van het feit dat ze op een onwettige manier informatie verkregen hebben. In juridische documenten, die bij aanvang van het proces vrijgegeven werd, gaf Mirror Group Newspapers toe dat ze aan derden instructies gegeven hebben om op een onwettige manier informatie te verkrijgen van bepaalde personen, waaronder de hertog van Sussex. ‘The Daily Mirror’ ontkende dat ze betrokken zijn in de zaak.

Prins Harry meende dat de onwettige activiteiten “een enorm leed hebben veroorzaakt." Ook verklaarde zijn advocaat dat de relaties van de hertog van Sussex eronder leden. “Het zorgde voor een enorme paranoia”, stelde hij. Volgens hem ging de Mirror Group Newspapers dan ook zeer ver om informatie over de prins te vergaren. Zo zouden verschillende journalisten erin geslaagd zijn om een hotel te boeken in Bazaruto, een klein eiland waar hij logeerde bij zijn toenmalige vriendin, Chelsy Davy.

Harry is één van de vier eisers in de zaak tegen de nieuwsgroep. Naast de hertog van Sussex zijn ook acteur Ricky Tomlinson, ‘Girls Aloud’-zangeres Cheryl en ex-voetballer Ian Wright betrokken in de rechtszaak. Er wordt verwacht dat zij komende maand zullen getuigen in de rechtbank.

